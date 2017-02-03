iPhone начнут производить в Индии
3 февраля 2017, 12:50
До этого смартфоны "яблочной" компании производились в Китае и только на заводах Foxconn.
В официальном пресс-релизе Министерства электроники и информационных технологий сообщается, что компания Apple и правительство Индии пришли к взаимовыгодному соглашению, сообщает life.ru.
Теперь Apple готовят производство внутри страны, что позволит добиться значительной экономии за счёт налоговых льгот и субсидий. Индия в обмен получит тысячи новых рабочих мест.
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