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iPhone начнут производить в Индии

3 февраля 2017, 12:50

До этого смартфоны "яблочной" компании производились в Китае и только на заводах Foxconn.


В официальном пресс-релизе Министерства электроники и информационных технологий сообщается, что компания Apple и правительство Индии пришли к взаимовыгодному соглашению, сообщает life.ru.

Теперь Apple готовят производство внутри страны, что позволит добиться значительной экономии за счёт налоговых льгот и субсидий. Индия в обмен получит тысячи новых рабочих мест.

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