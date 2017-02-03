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Новости за сегодня

Назарбаев раскритиковал некоторых акимов, не работающих с ГЧП

 

На расширенном заседании правительства по итогам социально-экономического развития Казахстана за 2016 год Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал некоторых акимов, которые не работают в рамках государственно-частного партнерства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Впервые в частном партнерстве мы стали работать. Именно в прошлом году. Но одни работают хорошо, другие - не работают хорошо», - сказал он.

При этом Глава государства подчеркнул, что ГЧП - это хороший источник привлечения частных инвестиций для решения социальных задач.

«В некоторых областях и регионах сотнями ввели мини-детские сады и школы, а в других ничего не делается. Здесь все акимы сидят, им видишь ли лень в соседнюю область пойти, посмотреть, что там делается. А сами ничего не делают, опираясь только на государственные инвестиции», - отметил Н. Назарбаев.

В заключение Президент дополнил, что необходимо задействовать «внутренние резервы».

 

Ксения Давыдова

 

3 февраля 2017, 12:38
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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