Галышева с лучшим результатом преодолела квалификацию параллельного могула Универсиады-2017

1/8 финала и дальнейшие этапы пройдут после 14:00.

На Универсиаде-2017 в Алматы прошла квалификация фристайлисток в параллельном могуле , сообщает , сообщает Sports.kz





По ее итогам казахстанка Юлия Галышева заняла первое место с результатом 62.58, напрямую квалифицировавшись в финальную часть соревнований.





1/8 финала и дальнейшие этапы пройдут после 14:00.





Фото: www.ffr-ski.ru



