Галышева с лучшим результатом преодолела квалификацию параллельного могула Универсиады-2017
3 февраля 2017, 12:52
1/8 финала и дальнейшие этапы пройдут после 14:00.
На Универсиаде-2017 в Алматы прошла квалификация фристайлисток в параллельном могуле, сообщает Sports.kz.
По ее итогам казахстанка Юлия Галышева заняла первое место с результатом 62.58, напрямую квалифицировавшись в финальную часть соревнований.
1/8 финала и дальнейшие этапы пройдут после 14:00.
Фото: www.ffr-ski.ru
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