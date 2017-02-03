У нового McLaren P14 будет специальный режим для дрифтинга

Новый суперкар McLaren P14, премьера которого должна состояться 7 марта на автосалоне в Женеве, получит систему управления шасси Proactive Chassis Control.

Самым интересным нововведением Proactive Chassis Control II, как сообщает Motor1.com, станет дрифт-режим под названием McLaren Variable Drift Control. Как и в случае с «горячими» моделями Ford Focus RS и Mercedes-AMG E63, этот режим позволит даже новичку получить удовольствие от вхождения в управляемый занос.





Proactive Chassis Control II позволит выбирать из трех режимов вождения: Comfort, Sport и Track. В каждом из них настройки подвески настраиваются в оптимальном соответствии с выбранным режимом. Mclaren обещает, что модернизированная система станет самой продвинутой из всех, представленных на рынке.





Суперкар под рабочим названием McLaren P14 (серийное имя автомобиля пока не раскрывается) станет первым автомобилем марки, который получит новую подвеску Proactive Chassis с функцией дрифтинга.

Модель будет приводиться в движение новым 4-литровым би-турбо мотором V8 с отдачей около 720 лошадиных сил. Позже компания выпустит еще более мощную гибридную модификацию автомобиля.



