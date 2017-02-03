В Кызылорде нарушитель затеял драку с полицейскими

Задержан житель Кызылорды, оказавший сопротивление сотрудникам полиции, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.





Факт неповиновения законным требованиям сотрудников полиции и применения насилия в их отношении зарегистрирован вчера 2 февраля.





Досудебное расследование начато в отношении 30-летнего мужчины, который около 15:17 часов проигнорировал требования полицейских. Сотрудники дорожно-патрульной полиции во время несения службы заметили автомашину Toyota Camry, которая проходила по ориентировке по факту создания аварийной ситуации на пересечении улиц Коркыт Ата-Торайгырова. Дорожно-патрульные полицейские потребовали документы на машину, но водитель в грубой форме отказался их предъявлять. После чего, схватив за шею сотрудника полиции, он вырвал служебный видеорегистратор, ударил его, пытаясь помешать работе полицейских, порвал погоны одного из сотрудников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 380 части 1 Уголовного Кодекса РК (применение насилия в отношении представителя власти).



