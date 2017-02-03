Сулейменов: Объем иностранных инвестиций в Казахстан в 2016 вырос до 7,7 трлн тенге

Объем инвестиций в основной капитал Казахстана в 2016 году вырос на 5,1% - до 7,7 трлн. тенге. Об этом сегодня в ходе расширенного совещания в Акорде сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, повышение инвестиционной активности стало одним из ключевых факторов роста экономики. Он также обозначил сектора ставшие наиболее привлекательными для инвесторов.

«Наиболее значительный рост инвестиций наблюдается в сельском хозяйстве - 46,7% (до 252, млрд тенге, доля в общем объеме составила 3,3%; горнодобывающей промышленности - 14,8% до 2 756,0 млрд. тенге (35,7%); торговле - на 10,3% до 158,9 млрд тенге (2,1%)».

Чистый приток прямых иностранных инвестиций за 9 месяцев 2016 года превысил 12,3 млрд долларов, увеличившись в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщил министр.

«Отдельно хочу отметить, что прямые иностранные инвестиции из стран ЕАЭС возросли на 47% (до 579,3 млн. долл. США, 4,0% от общего объема). Это показатель того, что мы создаем комфортные условия для бизнеса в масштабах всего ЕврАзЭС. В целом, рост инвестиционной активности - это показатель уверенности отечественных и иностранных инвесторов в перспективах развития нашей экономики. Это фундамент для роста в 2017 году и в последующем».

Татьяна Ковалева