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Министр нацэкономики прогнозирует сложный год для Казахстана

3 февраля 2017, 13:03

Глобальную экономику ждут вызовы, связанные с волатильностью цен на ключевые ресурсы, новой торгово-экономической политикой администрации США, нестабильностью валютных курсов, продолжающимися военными конфликтами и политической неопределенностью в ряде стран.


Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов прогнозирует, что 2017 год будет сложным для экономики страны, сообщает МИА «Казинформ».

«2017 год обещает быть сложным для экономики нашей страны. Глобальную экономику ждут вызовы, связанные с волатильностью цен на ключевые ресурсы, новой торгово-экономической политикой администрации США, нестабильностью валютных курсов, продолжающимися военными конфликтами и политической неопределенностью в ряде стран. В таком непростом глобальном политико-экономическом контексте мы в соответствии с Посланием начнем осуществлять третью модернизацию Казахстана. Мы четко понимаем, что помимо обеспечения экономического роста ключевым фактором станет его качество. Для ответа на внешние и внутренние вызовы, для консолидации общих усилий в движении к целям «Стратегии 2050» будет разработан проект Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года «Национальная технологическая инициатива», - рассказал министр, выступая сегодня на расширенном заседании Правительства с участием Президента Нурсултана Назарбаева.

Далее, по его словам, будет проводиться работа по кардинальному повышению производительности труда, внутренней и экспортной конкурентоспособности казахстанских производств.

«Очевидно, что помимо точечных мер по повышению конкурентоспособности отдельных отраслей в виде субсидий и льгот крайне важна общая регулятивная среда. В этой связи по Вашему поручению будет обеспечено принятие пятого пакета и подготовлен шестой пакет законодательных поправок, направленных на системное улучшение бизнес среды, в том числе оптимизацию госрегулирования, исключение дублирующих контрольных процедур, снижение издержек для бизнеса», - рассказал Тимур Сулейменов.

Фото: 24.kz

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