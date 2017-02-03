Министр нацэкономики прогнозирует сложный год для Казахстана

«2017 год обещает быть сложным для экономики нашей страны. Глобальную экономику ждут вызовы, связанные с волатильностью цен на ключевые ресурсы, новой торгово-экономической политикой администрации США, нестабильностью валютных курсов, продолжающимися военными конфликтами и политической неопределенностью в ряде стран. В таком непростом глобальном политико-экономическом контексте мы в соответствии с Посланием начнем осуществлять третью модернизацию Казахстана. Мы четко понимаем, что помимо обеспечения экономического роста ключевым фактором станет его качество. Для ответа на внешние и внутренние вызовы, для консолидации общих усилий в движении к целям «Стратегии 2050» будет разработан проект Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года «Национальная технологическая инициатива», - рассказал министр, выступая сегодня на расширенном заседании Правительства с участием Президента Нурсултана Назарбаева.



