Тем, кто собирается в США: что можно и нельзя провозить на территорию страны

Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан разъяснены правила провоза на территорию США. Информацию опубликовал Директор департамента индустрии туризма МИР Марат Игали , передает Zakon.kz





Согласно информации, таможенную декларацию турист/путешественник получает еще на борту морского или воздушного судна. Перед приземлением самолета в любом из международных аэропортов США бортпроводники выдают таможенную декларацию, в которой необходимо будет указать ввозимые вещи, включая денежные средства и ряд товаров, ввоз которых контролируется или ограничен. Декларация должна содержать перечень предметов с указанием их стоимости (можно указать приблизительную стоимость). Личные вещи, одежда, украшения или туалетные принадлежности указывать не требуется. Об этом





Данную декларацию можно заполнить как на судне, так и по прибытию в аэропорт. Таможенные правила США предусматривают возможность сделать это на английском, французском, испанском, итальянском, немецком, португальском, польском, японском, китайском, корейском и голландском языках. Для въезжающих семей предусмотрена семейная декларация, она является одной для всех. Эту форму турист отдает сотруднику пограничной службы при прохождении паспортного контроля.





Трудности в заполнении могут возникнуть у пассажиров, совсем не знающих английского, поскольку таможенная декларация не имеет русскоязычной версии. В случае возникновения вопросов, следует обратиться за помощью к бортпроводникам. Некоторые наши туристы полагают, что эта форма декларации предназначена только для граждан США, что является неверным, так как ее должны заполнять все.





Ниже перечислены основные товары/вещи, которые интересуют каждого посетителя США:





1) Деньги. Количество ввозимой валюты не ограничивается. Однако, суммы свыше 10 тыс. долл. США в форме денежных знаков, дорожных чеков или других платежных инструментов должны декларироваться, и заполнить на таможне надо будет специальную форму. Кредитные карты декларировать не обязательно.





2) Подарки. Каждый въезжающий может ввозить беспошлинно подарки на общую сумму 100 долл. США. Подарки сверх этой суммы облагаются пошлиной в размере 3% от стоимости товара.





3) Алкоголь и табачные изделия. Нерезидент старше 21 года имеет право на ввоз не более 1 л. алкогольных напитков (в их число входят пиво, вино, ликеры). Напитки сверх указанной нормы облагаются налогом. Также нерезидентам разрешается ввозить не более 200 сигарет (один блок), 50 сигар или 2 кг курительного табака.





4) Продукты. Стоит помнить, что все продукты питания без исключения, необходимо указывать в декларации. В случае обнаружения незадекларированных продуктов нарушителю грозит штраф от 1000 до 10 000 тыс. долл. США. Министерство сельского хозяйства США ограничивает или запрещает ввоз определенных групп продуктов из-за того, что они могут нести вредителей или болезни, опасные для здоровья человека или окружающей среды, культур, сельскохозяйственных животных, декоративных растений и общественных ландшафтов.

Для ввоза в страну запрещены свежее и консервированное мясо (в том числе, мясо домашней птицы – курица, индейка, конина), абсент и любые другие спиртные напитки, запрещен ввоз конфет с ликером, домашних консервов (огурцы, помидоры или грибы), копченого и вяленого мяса. Отмечаем, что правила ввоза товаров в США либо запрещают их ввозить, либо требуют наличия специального разрешения. Запрещены рыба и неконсервированная икра, некоторые плоды и овощи, молочные продукты и яйца из некоторых стран.

На практике, народ без особых проблем ввозит тушенку, шпроты т.е. консервы в фабричной упаковке, а не домашние. Запечатанные крупы, макароны, кондитерские изделия, шоколад, конфеты, мед, джемы тоже не вызывают бурного протеста у таможенников. Но, могут вводиться дополнительные ограничения к ввозу в зависимости от конкретной санитарной ситуации в стране, а также в зависимости от страны происхождения продуктов.





5) Лекарственные средства. Наркотические вещества, медицинские препараты, их содержащие или вызывающие зависимость, должны сопровождаться соответствующей документацией (рецепт или предписание врача). Рекомендовано ввозить самое необходимое, что может туристу потребоваться для оказания первой помощи. В дорожной аптечке «First aid kit» должны быть медикаменты, которые можно применять без назначения врача, а если принимают какие-то лекарства на постоянной основе, следует иметь их при себе в необходимом количестве и соответствующий рецепт об их назначении или медицинскую выписку.





6) Другие предметы, запрещенные к ввозу в США: растения и семена (исключения составляют цветы без почвы, но в данном случае необходимо наличие фитосанитарного сертификата), образцы почвы, насекомые, редкие образцы живой природы и изделия из них (кожаные пальто, обувь и галантерея из шкур диких животных, изделия из слоновой кости или панциря черепахи, галантерея и обувь из крокодиловой кожи и т.д.), изделия из кожи животных, все виды спичек и зажигалок (хотя обыски с целью их выявления не устраивают), контрафактные и поддельные товары, оружие, попадающее в соответствии с законодательством США в разряд незаконных видов (на ввоз охотничьего оружия требуется специально оформленное разрешение).





7) Животные. Согласно правилам, запрещено ввозить приматов, а также большинство видов попугаев и черепах. Чтобы привезти домашнего питомца в США, таможенные правила обязывают хозяина предоставить международный ветеринарный сертификат о том, что животное не страдает опасными для человека заболеваниями.





В случае, если пассажир перевозит запрещенный товар, санкции могут быть самыми разными – от большого штрафа вплоть до уголовной ответственности. В любом случае, данный товар изымут. Это относится и к денежным средствам, которые ввозятся в сумме, превышающей задекларированную.



