Шквал аплодисментов обрушился на артистов «Астана Опера» в Мариинском театре

Пять тысяч петербургских зрителей 1 и 2 февраля посетили хореографический шедевр – «Собор Парижской Богоматери». Восторженная публика сопровождала выступления артистов балетной труппы «Астана Опера» нескончаемыми аплодисментами, танцовщикам удалось завоевать ошеломляющий успех у петербургских балетоманов , сообщает пресс-служба театра.





… Преодолев несколько часов перелета и расстояние в 3 368 км, артисты прибыли в Санкт-Петербург. Город, расположенный на побережье Финского залива, встретил труппу хорошей погодой, а также пестрящими яркими афишами, приглашающими посетить гастрольные спектакли с участием казахстанских танцовщиков.





Чуть раньше в культурную столицу России доставили костюмы и декорации, их поместили в закулисье Мариинского театра – отдельный мир с удобной системой передвижения: соединенные переходами сцены, мастерские и репетиционные залы комфортно расположены в непосредственной близости друг от друга. Солистам не пришлось долго привыкать к Новой сцене Мариинского-2, ведь она идентична сцене «Астана Опера».









За день до выступления артистов и руководство театра пригласили на пресс-конференцию, которая прошла на площадке информационного агентства ТАСС. К слову, журналисты всего мира могли наблюдать прямую трансляцию с места события. Представители российских и собственные корреспонденты казахстанских средств массовой информации проявили большой интерес к гастролям театра «Астана Опера».





В ходе пресс-конференции начальник Управления стран СНГ и регионов РФ Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Светлана Журкина отметила, что петербуржцы рады принимать балетную труппу одного из всемирно известных театров – «Астана Опера».





- Все мы наслышаны о прекрасном здании, в котором доводится работать нашим гостям. Я хотела бы пожелать удачного выступления артистам на сцене Мариинского-2, - сказала С. Журкина.





Блогеры и журналисты побывали и на репетиции перед спектаклем. Елена Тарасенко в социальных сетях написала небольшой отзыв: «На сцене уже смонтированы декорации, идет проверка их смены. Большую роль играет кордебалет. Много прыгучих сильных актёров. Технически труппа прекрасно подготовлена. Яркие лаконичные костюмы под стать чуть угловатой пластике Ролана Пети. Солисты тоже замечательные. В первый день гастролей на сцену выйдут молодые исполнители. Мужчины прыгучие с широким шагом, к технике танца претензий нет. Уверена, что зритель получит удовольствие», - пишет Елена Тарасенко.









На оба казахстанских спектакля в российском театре аншлаг. В зале царит атмосфера ожидания встречи с высоким искусством. Внутреннее убранство нового театра потрясает красотой. Внешняя сторона стены зрительного зала выполнена из блестящего оникса. Сам зал оформлен с элегантной строгостью, интерьер из светлого дерева добавляет ощущение большего пространства. Зрители заняли свои места.





Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера», в прошлом прима Мариинского театра Алтынай Асылмуратова, предлагая к показу в петербургском театре спектакль «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети, была уверена в своем выборе. Хотя и понимала, как непросто танцевать эту изобретательную и стильную хореографию, которая требует безупречного попадания в музыку. Ведь она и сама, будучи балериной, танцевала в течение пяти лет все сложные главные партии в труппе легендарного французского балетмейстера, с которым была очень дружна.





Выбор оказался точным: публика, включая балетоманов и балетных критиков, осталась не просто довольна, она ликовала, зрители получили невероятное количество положительных эмоций и долго не отпускали артистов, будто купая их в несмолкаемых овациях.





В спектакле принимал участие Симфонический оркестр Мариинского театра, за дирижерским пультом стоял Арман Уразгалиев. С задачей филигранно исполнить сложнейшую музыку Мориса Жарра блестяще справились и дирижер, и артисты. Многочасовые репетиции, которых, кажется, все время не достает, продолжались буквально до самого спектакля, и, как результат, оркестр звучал великолепно.









В первый день партию Квазимодо исполнил обладатель Гран-при многочисленных международных конкурсов Бахтияр Адамжан, в роли Эсмеральды блистала Заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева, Феб – Олжас Тарланов, Клод Фролло – лауреат международных конкурсов Газиз Рыскулов.





Во второй день Заслуженный деятель Казахстана Рустем Сейтбеков исполнил партию Квазимодо, его возлюбленной Эсмеральдой стала Заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева. Лауреат международных конкурсов Арман Уразов воплотил образ Феба. Клод Фролло – лауреат международных конкурсов Серик Накыспеков.





После спектаклей балетные эксперты поделились своими впечатлениями. Вот, что сказала Ольга Николаевна Моисеева, Народная артистка СССР, балетный педагог, в прошлом солистка Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр).





- Впечатления очень хорошие от спектакля. Я рада, что к нам приехал театр «Астана Опера», это большое удовольствие посмотреть такой прекрасный спектакль в таком прекрасном исполнении. Труппа в очень хорошем состоянии, замечательно танцуют, эмоциональные ребята. Артисты все молодые, поэтому я говорю ребята, они понимают все, что делают, все досконально доносят до зрителей, и поэтому публика очень хорошо воспринимает. Считаю, что в этом большая заслуга Народной артистки России, художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратовой. Я много работала в период, когда сам маэстро Ролан Пети ставил данный спектакль в Мариинском театре, и мне есть с чем сравнить. В исполнении казахстанской труппы виден первоначальный замысел хореографа, в таком варианте, в котором он оригинально его поставил. У нас был очень интересный, но сокращенный спектакль, здесь же много массовых сцен, которых в Мариинском не было. Исполнители партий Квазимодо и Эсмеральды, а также прекрасные молодые артисты завоевали большой успех петербургской публики. И Феб, и Клод Фролло – все очень хорошие, очень понравились. В балете сложная музыка, но оркестр прекрасно звучал, потрясающий дирижер, это тоже многое значит, - заключила Ольга Моисеева.









Ее коллега – критик, кандидат искусствоведения, доцент Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой и кафедры хореографии Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ольга Ивановна Розанова заметила, что это один из самых сложных спектаклей XX века.





- Самый сложный и по глубине, и неожиданности содержания, и по хореографии. Этот спектакль был поставлен 50 лет назад, но даже сегодня хореография «бьет» по нервам и кажется ультрасовременной. А современна, потому что Ролан Пети, классик французского балета, поставил много спектаклей и очень оригинально мыслил. Возможно, этот спектакль в его большом наследии самый значительный, самый жесткий и антиромантический. В этом его современность. Наш мир очень далек от нежности и благополучия, и он демонстрирует как раз страшный мир. И только во втором акте мы видим, что исключительно доброта и любовь способны противостоять этому кошмару. И здесь головную роль играет кордебалет. Меня поразил сейчас уровень исполнения. То, что там прекрасные солисты, талантливые люди – я это знала и раньше. Хореография архисложная. Кордебалет такой многочисленный, он занимает огромное пространство сцены. И главное, в этом сложном ритме, полифоническом рисунке я их просто вижу как единый организм и представляю, какую колоссальную работу проделали репетиторы. Потому что вот так безупречно, в едином рисунке, жестко, остро, стремительно исполнить несколько огромных совершенно разных кордебалетных сцен невероятно сложно. Причем, это тот же самый кордебалет, то есть они исполняют несколько партий. То, что в Мариинском театре исполняло несколько групп, здесь исполняют одни и те же люди. Должна сказать, что я поражена мастерством и уровнем исполнения. Прекрасно поработали Алтынай Асылмуратова, Константин Заклинский – в прошлом исполнитель партии Феба. Отлично работает с труппой замечательная характерная балерина Елена Шерстнева. Этот спектакль вполне можно показывать на любой сцене мира, - заключила Ольга Ивановна Розанова.





Не смогли пропустить такое значимое событие представители казахской диаспоры. Уроженцы Казахстана, ныне живущие в Санкт-Петербурге, рассказали, что сразу же купили билеты на спектакль, как только услышали рекламу и увидели афиши. Вместе с ними делились своими впечатлениями и коренные петербуржцы.





- Я работаю в Санкт-Петербурге и готова искать работу в Астане, переехать и посмотреть весь репертуар вашего театра. Настолько готова все решительно изменить. Понравилось все в комплексе – шикарная работа на всех уровнях – и визуально, и танец, и костюмы, и сценическая проработка всех образов, и музыка, нет никаких изъянов, - сказала Яна Мамонова.





Подводя итог результатам поездки, директор ГТОБ «Астана Опера» Галым Ахмедьяров поблагодарил артистов за их неустанный труд, а так же подчеркнул, что ему было радостно слышать высокую оценку из уст самого Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии РСФСР имени М. И. Глинки, лауреата Государственной премии РФ Олега Виноградова.





- Олег Михайлович много лет возглавлял балетную труппу Мариинского театра, поэтому нам особенно приятно и почетно было узнать от него, что артисты «Астана Опера» устроили для всех петербуржцев настоящий праздник, что уровень балетной труппы очень высок и, что зрители хотели бы видеть наши выступления чаще. Я думаю, это и есть успех, - заметил Галым Ахмедьяров.









Радушный прием, море цветов, и вот еще одна жемчужина-выступление нанизана на нить гастрольных поездок балетной труппы «Астана Опера». Даже не счесть, сколько впереди артистов ждет сцен и открытий. Известно лишь, что Кувейт, Оман и Италия стоят следующими в списке зарубежных поездок казахстанского театра.





Напомним, что гастроли театра «Астана Опера» в Мариинский театр являются проектом Министерства культуры и спорта РК. Выступления прошли под эгидой программы «ЭКСПО-2017», все затраты финансировались за счет спонсоров.



