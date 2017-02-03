Турецкие военные отчитались о нейтрализации 47 боевиков ИГ

Под термином «нейтрализация» турецкие военные, как правило, понимают уничтожение противника, выведение его из строя из-за ранения или взятие в плен.

По турецким данным, все эти потери исламисты понесли в боях под городом Аль-Баб в результате перестрелок и авиаударов ВВС Турции в сотрудничестве с коалицией, возглавляемой США. Кроме того, был уничтожен ряд строений, блокпостов, укрепленных позиций, а также склад боеприпасов.





Турецкая армия и союзные ей части Сирийской свободной армии (ССА) начали наступление на Аль-Баб пять месяцев назад в рамках операции «Щит Евфрата». Бои на подступах к городу идут уже два месяца, однако исламисты до сих пор успешно обороняют его, несмотря на большие потери, которые, как заявляет Анкара, они несут практически ежедневно. По подсчетам турецких военных, число уничтоженных боевиков уже превысило 600 человек.