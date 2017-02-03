Биатлонистка Вишневская сошла с гонки преследования Универсиады-2017
3 февраля 2017, 13:14
Первой стала украинка Надежда Белкина, за ней расположились россиянки Ольга Шестерикова и Лариса Куклина.
В Алматы на зимней Универсиаде-2017 у биатлонисток состоялась гонка преследования, сообщает Sports.kz.
Первой стала украинка Надежда Белкина, за ней расположились россиянки Ольга Шестерикова и Лариса Куклина.
Среди представителей Казахстана лучший результат показала Дарья Усанова, ставшая шестой. Также в десятке финишировали Алина Райкова — седьмая и Анна Кистанова — 10-я. Галина Вишневская завершила гонку после второго рубежа, сойдя с дистанции.
Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Биатлон. Женщины. Гонка преследования. Четыре огневых рубежа
1. Надежда Белкина (Украина) — 32:39.6 (0+0+2+1)
2. Ольга Шестерикова (Россия) — +21.1 (1+0+1+0)
3. Лариса Куклина (Россия) — +28.7 (0+1+1+2)
6. Дарья Усанова (Казахстан) — +1:15.4 (2+2+3+1)
7. Алина Райкова (Казахстан) — +1:26.2 (0+0+1+2)
10. Анна Кистанова (Казахстан) — +2:26.7 (1+2+2+2)
13. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +3:11.9 (1+2+1+1)
18. Анастасия Кондратьева (Казахстан) — +5:38.2 (0+0+2+3)
DNF. Галина Вишневская (Казахстан).
http://www.sports.kz/news/biatlonistka-vishnevskaya-soshla-s-gonki-presledovaniya-universiadyi-2017
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com