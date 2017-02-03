Дело о гибели солдат на Каспии: Осужденных освободили по амнистии
3 февраля 2017, 13:16
Во время учений в 2015 году погибли четыре солдата срочной службы и еще двое пострадали.
2 февраля из зала суда освобождены от наказания экс-командующий войсками регионального командования «Запад» Мурат Нугманов и ещё пять военнослужащих, сообщает корреспондент портала "Мой город" со ссылкой на канцелярию военного суда Актауского гарнизона.
Напомним, трагедия произошла во время операции «Высадка морского десанта и блокировка плацдарма» в сентябре 2015 года. Во время отработки тактического эпизода в море вошли шесть бронетранспортеров, а вышли на берег всего два. Еще четыре БТРа из-за сильного ветра и высоких волн выбраться на сушу так и не смогли.
Во время учений тогда погибли четыре солдата срочной службы и еще двое пострадали. В министерстве обороны сразу после трагедии сообщили, что согласно первичным выводам расследования, ЧП произошло из-за тактической ошибки. Солдаты, старшему из которых было 23 года, остальным по 19 лет, были награждены посмертно. Приговор по факту гибели четверых морских пехотинцев был вынесен 25 ноября 2016 года. К разным мерам наказания приговорены шестеро военнослужащих, которые руководили и участвовали в учениях.
На основании закона «Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан» апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК постановила освободить от наказания шестерых военнослужащих.
Из-под стражи освободили Мурата Нугманова, бывшего командующего войсками регионального командования «Запад», экс-командира воинской части 25744 Ерболата Толыкбаева, заместителя командира воинской части 25744 по вооружению Рашита Джилкайдарова и Абая Баймуратова, командира боевой машины. Также освобождены от наказания еще два командира боевых машин, которые получили условные сроки.
Фото с сайта dailynews.kz
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