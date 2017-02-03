Назарбаев Акишеву: Никого не бойся, никого!

На расширенном заседании Правительства РК по итогам социально-экономического развития Казахстана за 2016 год Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что считает, что другого выхода из сложной ситуации, кроме как объединяться банкам второго уровня нет, передает корреспондент Zakon.kz.

«Считаю, что Национальный банк грамотно работал в тяжелейший прошлый год. Сейчас я поставил задачу о том, чтобы возможности банка в предварительном контроле регулирования банков усилить законодательным способом. Дать право такое надо. Внести проект, и вмешательство в дела Нацбанка надо считать вмешательством в финансовую систему страны и наказывать», - сказал он.

«Я смотрю и вижу, чем больше Нацбанк начинает наводить порядок, тем больше нападки на председателя Нацбанка, которого я 100% поддерживаю. Это делают акционеры и спонсоры, которые в этом зале сидят, некоторые. Никого не бойся, никого!» - обратился глава государства к председателю Нацбанка РК Данияру Акишеву.

При этом Президент добавил, что «не газеты или журналисты виноваты, а хозяева».

«Это не газеты или журналисты виноваты, а хозяева. Мы примем меры к хозяевам, которые препятствуют наведения порядка. Банки слабые. Всего четыре банка держат 80% активов банков. Так? Остальные 26% - у некоторых и 1% нет. В мире, когда наступил кризис, такие крупняки как Эксон и Мобил объединились, Шелл и Бритиш Газ объединяются. Пусть объединяются (банки - Прим.)! Или акционеры ставят собственные деньги, если хотят сохранить банк. Другого способа сохранить банк нет. Они не нужны экономике, значит, не имеют права на жизнь. Правильно? Действуй смело. Никого не бойся!» - отметил он.

«Есть», - ответил Президенту Д, Акишев.

В заключение Н. Назарбаев подчеркнул, что в банковском секторе все должно быть по закону.

«Честно, по закону, как положено. И кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилию. Садись», - заключил глава государства.

Ксения Давыдова