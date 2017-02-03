В Алматы из-за невнимательности произошло два ДТП подряд на одном месте

В Алматы на ул.Лавренева произошло два ДТП за короткое время, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По словам очевидцев, автомобиль Subaru Forester стоял у обочины, высаживал пассажиров. После чего водитель поехала, начав постепенно перестраиваться в левый ряд. В этот момент там ехала Honda CR-V, водитель которой, возможно, решил, что водитель Subaru его не видит, так как перестраивается, зажимая его, и посигналил. После чего девушка за рулем Subaru вместо того, чтобы взять правее или притормозить, нажала на газ, и врезалась в Honda. Паркетник от удара закрутило по дороге и отбросило на обочину, где он почти опрокинулся на бок, упершись в дерево.





Спустя какое-то время мимо места ДТП в этом же направлении, на юг, проезжали автомобили Mercedes и Nissan. Сзади двигался пассажирский автобус. Его водитель, засмотревшись на разбитую Honda, "догнал" медленно ехавшие легковушку. Больше всего досталось Mercedes. Водитель Nissan, который получил незначительные повреждения, не стал оформлять ДТП и уехал.





В обеих авариях обошлось без пострадавших.



