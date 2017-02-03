Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы из-за невнимательности произошло два ДТП подряд на одном месте

3 февраля 2017, 13:29

В обеих авариях обошлось без пострадавших.


В Алматы на ул.Лавренева произошло два ДТП за короткое время, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидцев, автомобиль Subaru Forester стоял у обочины, высаживал пассажиров. После чего водитель поехала, начав постепенно перестраиваться в левый ряд. В этот момент там ехала Honda CR-V, водитель которой, возможно, решил, что водитель Subaru его не видит, так как перестраивается, зажимая его, и посигналил. После чего девушка за рулем Subaru вместо того, чтобы взять правее или притормозить, нажала на газ, и врезалась в Honda. Паркетник от удара закрутило по дороге и отбросило на обочину, где он почти опрокинулся на бок, упершись в дерево.

Спустя какое-то время мимо места ДТП в этом же направлении, на юг, проезжали автомобили Mercedes и Nissan. Сзади двигался пассажирский автобус. Его водитель, засмотревшись на разбитую Honda, "догнал" медленно ехавшие легковушку. Больше всего досталось Mercedes. Водитель Nissan, который получил незначительные повреждения, не стал оформлять ДТП и уехал.

В обеих авариях обошлось без пострадавших.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...