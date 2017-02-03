Первый электрокар Porsche выехал на тесты
3 февраля 2017, 13:34
Издание Motor1.com опубликовало шпионские фотографии тестового мула, который, как уверены журналисты, скрывает под кузовом фастбэка Panamera новый полностью электрический автомобиль Porsche.
Издание отмечает, что выхлопные трубы тестового прототипа забиты снегом, а это значит, что у машины на самом деле нет двигателя внутреннего сгорания и выхлопной системы. При этом кузов Panamera значительно приподнят — автомобиль даже больше похож на кроссовер, нежели чем на седан. По-видимому, дополнительное пространство снизу потребовалось для аккумуляторов.
Наконец, оба замеченных прототипа помечены желтыми предупреждающими наклейками об опасности электрического тока.
Серийная версия концептуального седана Porsche Mission E должна выйти на рынок в 2019 году. Модель будет построена на абсолютно новой платформе, разработанной специально для электрифицированных машин.
Внешность новинки будет выдержана в стилистике концепт-кара 2015 года. В движение она будет приводиться парой электромоторов суммарной мощностью более 600 лошадиных сил. С места до «сотни» седан сможет разгоняться менее, чем за 3 секунды, а запас его хода на одном заряде составит 482 километров.
Прототип Porshe Mission E concept был оснащен системой быстрой зараядки батарей Porsche Turbo Charging, позволяющий пополнить заряд аккумуляторов на 80% всего за 15 минут.
Via livecars
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