Первый электрокар Porsche выехал на тесты

Издание Motor1.com опубликовало шпионские фотографии тестового мула, который, как уверены журналисты, скрывает под кузовом фастбэка Panamera новый полностью электрический автомобиль Porsche.

Издание отмечает, что выхлопные трубы тестового прототипа забиты снегом, а это значит, что у машины на самом деле нет двигателя внутреннего сгорания и выхлопной системы. При этом кузов Panamera значительно приподнят — автомобиль даже больше похож на кроссовер, нежели чем на седан. По-видимому, дополнительное пространство снизу потребовалось для аккумуляторов.





Наконец, оба замеченных прототипа помечены желтыми предупреждающими наклейками об опасности электрического тока.





Серийная версия концептуального седана Porsche Mission E должна выйти на рынок в 2019 году. Модель будет построена на абсолютно новой платформе, разработанной специально для электрифицированных машин.





Внешность новинки будет выдержана в стилистике концепт-кара 2015 года. В движение она будет приводиться парой электромоторов суммарной мощностью более 600 лошадиных сил. С места до «сотни» седан сможет разгоняться менее, чем за 3 секунды, а запас его хода на одном заряде составит 482 километров.





Прототип Porshe Mission E concept был оснащен системой быстрой зараядки батарей Porsche Turbo Charging, позволяющий пополнить заряд аккумуляторов на 80% всего за 15 минут.



