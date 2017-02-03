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Новости за сегодня

Инфляция в Республике Казахстан в январе 2017 года составила 0,8%

 

Цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 1,2%, непродовольственные - на 0,7%, платные услуги - на 0,4%.

 

в процентах, прирост

 

Январь 2017г. к

декабрю 2016г.

январю 2016г.

декабрю 2015г.

Товары и услуги

0,8

7,9

9,3

Продовольственные товары

1,2

9,0

11,0

Непродовольственные товары

0,7

9,2

10,2

Платные услуги для населения

0,4

5,3

6,5

 

В прошедшем месяце повышение цен отмечено на картофель на 6,9%, овощи свежие - на 6,7%, фрукты свежие - на 1,7%, говядину - на 1,5%, молоко консервированное - на 1,3%, сыр сычужный - на 1,2%, чай черный - на 1,1%, масло сливочное - на 1%, кондитерские изделия - на 0,9%, мясо птицы - на 0,8%. Снижение цен зафиксировано на сахар, крупу гречневую по 0,8%, яйца - на 0,2%.

Прирост цен на сжиженный газ в баллонах составил 3,4%, бензин - 2,1%, автомобили - 1,4%, газеты, книги и канцелярские товары - 0,9%, стеклянные и керамические изделия, фармацевтическую продукцию, бытовые приборы - по 0,8%, моющие и чистящие средства - 0,7%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия - по 0,6%, товары личного пользования - 0,5%.

Оплата за правовые услуги повысилась на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги в области отдыха, развлечений и культуры на - 1,2%, услуги здравоохранения - на 1%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 1,8%, а воздушным транспортом - подешевел на 8,6%, пассажирским железнодорожным транспортом на большие расстояния - на 1,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 5,6%, электроэнергию - на 1,3%, холодную воду - на 0,5%.

 

r02-02-2017-1

 

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.

 

3 февраля 2017, 13:49
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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