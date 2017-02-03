Изменение цен на продовольственные товары в январе 2017 года
Цены на продовольственные товары в январе 2017г. по сравнению с январем 2016г. выросли на 9%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 32,1%, крупы - на 28,3%, кондитерские изделия - на 16,2%, хлеб - на 13,9%, сахар - на 12,4%, масла и жиры - на 10,3%, макаронные изделия - на 10,1%, булочные и мучные изделия - на 10%, алкогольные напитки - на 9,6%, рыбу и морепродукты - на 8,7%, муку - на 7,1%, молочные продукты - на 6,8%, фрукты и овощи - на 4,5%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 6,4%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 12,6%, говядину - на 6,5%, колбасные изделия - на 5,8%, свинину - на 5,3%, баранину - на 2,9%, конину - на 2,8%.
|
Средние цены на основные продовольственные товары
в Республике Казахстан в январе 2017 года
|
|
Цены в тенге за килограмм
|
Средние цены
в январе 2016г.
|
средние
|
минимальные
|
максимальные
|
разрыв, раз
|
город
|
цена
|
город
|
цена
|
Мука пшеничная первого сорта
|
120
|
Павлодар
|
88
|
Актау
|
159
|
1,8
|
111
|
Хлеб пшеничный из муки первого сорта
|
122
|
Тараз Шымкент
|
100
|
Актау
|
156
|
1,6
|
105
|
Вермишель
|
252
|
Тараз
|
203
|
Актау
|
387
|
1,9
|
228
|
Рис
|
287
|
Кызылорда
|
202
|
Астана
|
397
|
2,0
|
286
|
Крупа манная
|
212
|
Караганда
|
171
|
Астана
|
291
|
1,7
|
187
|
Крупа гречневая
|
431
|
Павлодар
|
357
|
Астана
|
560
|
1,6
|
308
|
Говядина лопаточно-грудная часть
|
1 271
|
Костанай
|
1 117
|
Алматы
|
1 420
|
1,3
|
1 177
|
Масло сливочное
|
1 743
|
Павлодар
|
1 492
|
Актау
|
2 680
|
1,8
|
1 572
|
Масло подсолнечное, литр
|
444
|
Павлодар
|
408
|
Усть-Каменогорск
|
485
|
1,2
|
405
|
Молоко сырое, литр
|
169
|
Кокшетау
|
110
|
Алматы
|
219
|
2,0
|
179
|
Яйца, десяток
|
299
|
Петропавловск
|
240
|
Алматы
|
343
|
1,4
|
259
|
Картофель
|
97
|
Семей
|
66
|
Алматы
|
119
|
1,8
|
82
|
Яблоки
|
335
|
Шымкент
|
263
|
Актау
|
459
|
1,7
|
340
|
Капуста белокочанная
|
86
|
Караганда
|
58
|
Актау
|
135
|
2,3
|
91
|
Сахар-песок
|
250
|
Караганда Павлодар
|
232
|
Талдыкорган
|
271
|
1,2
|
221
|
Чай
|
2 831
|
Актобе
|
2 426
|
Алматы
|
3 232
|
1,3
|
2 107
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.