Изменение цен на продовольственные товары в январе 2017 года

Цены на продовольственные товары в январе 2017г. по сравнению с январем 2016г. выросли на 9%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 32,1%, крупы - на 28,3%, кондитерские изделия - на 16,2%, хлеб - на 13,9%, сахар - на 12,4%, масла и жиры - на 10,3%, макаронные изделия - на 10,1%, булочные и мучные изделия - на 10%, алкогольные напитки - на 9,6%, рыбу и морепродукты - на 8,7%, муку - на 7,1%, молочные продукты - на 6,8%, фрукты и овощи - на 4,5%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 6,4%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 12,6%, говядину - на 6,5%, колбасные изделия - на 5,8%, свинину - на 5,3%, баранину - на 2,9%, конину - на 2,8%.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в январе 2017 года Цены в тенге за килограмм Средние цены в январе 2016г. средние минимальные максимальные разрыв, раз город цена город цена Мука пшеничная первого сорта 120 Павлодар 88 Актау 159 1,8 111 Хлеб пшеничный из муки первого сорта 122 Тараз Шымкент 100 Актау 156 1,6 105 Вермишель 252 Тараз 203 Актау 387 1,9 228 Рис 287 Кызылорда 202 Астана 397 2,0 286 Крупа манная 212 Караганда 171 Астана 291 1,7 187 Крупа гречневая 431 Павлодар 357 Астана 560 1,6 308 Говядина лопаточно-грудная часть 1 271 Костанай 1 117 Алматы 1 420 1,3 1 177 Масло сливочное 1 743 Павлодар 1 492 Актау 2 680 1,8 1 572 Масло подсолнечное, литр 444 Павлодар 408 Усть-Каменогорск 485 1,2 405 Молоко сырое, литр 169 Кокшетау 110 Алматы 219 2,0 179 Яйца, десяток 299 Петропавловск 240 Алматы 343 1,4 259 Картофель 97 Семей 66 Алматы 119 1,8 82 Яблоки 335 Шымкент 263 Актау 459 1,7 340 Капуста белокочанная 86 Караганда 58 Актау 135 2,3 91 Сахар-песок 250 Караганда Павлодар 232 Талдыкорган 271 1,2 221 Чай 2 831 Актобе 2 426 Алматы 3 232 1,3 2 107

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.