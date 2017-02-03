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Новости за сегодня

Изменение цен на продовольственные товары в январе 2017 года

 

Цены на продовольственные товары в январе 2017г. по сравнению с январем 2016г. выросли на 9%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 32,1%, крупы - на 28,3%, кондитерские изделия - на 16,2%, хлеб - на 13,9%, сахар - на 12,4%, масла и жиры - на 10,3%, макаронные изделия - на 10,1%, булочные и мучные изделия - на 10%, алкогольные напитки - на 9,6%, рыбу и морепродукты - на 8,7%, муку - на 7,1%, молочные продукты - на 6,8%, фрукты и овощи - на 4,5%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 6,4%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 12,6%, говядину - на 6,5%, колбасные изделия - на 5,8%, свинину - на 5,3%, баранину - на 2,9%, конину - на 2,8%.

 

Средние цены на основные продовольственные товары

в Республике Казахстан в январе 2017 года

 

Цены в тенге за килограмм

Средние цены

в январе 2016г.

средние

минимальные

максимальные

разрыв, раз

город

цена

город

цена

Мука пшеничная первого сорта

120

Павлодар

88

Актау

159

1,8

111

Хлеб пшеничный из муки первого сорта

122

Тараз Шымкент

100

Актау

156

1,6

105

Вермишель

252

Тараз

203

Актау

387

1,9

228

Рис

287

Кызылорда

202

Астана

397

2,0

286

Крупа манная

212

Караганда

171

Астана

291

1,7

187

Крупа гречневая

431

Павлодар

357

Астана

560

1,6

308

Говядина лопаточно-грудная часть

1 271

Костанай

1 117

Алматы

1 420

1,3

1 177

Масло сливочное

1 743

Павлодар

1 492

Актау

2 680

1,8

1 572

Масло подсолнечное, литр

444

Павлодар

408

Усть-Каменогорск

485

1,2

405

Молоко сырое, литр

169

Кокшетау

110

Алматы

219

2,0

179

Яйца, десяток

299

Петропавловск

240

Алматы

343

1,4

259

Картофель

97

Семей

66

Алматы

119

1,8

82

Яблоки

335

Шымкент

263

Актау

459

1,7

340

Капуста белокочанная

86

Караганда

58

Актау

135

2,3

91

Сахар-песок

250

Караганда Павлодар

232

Талдыкорган

271

1,2

221

Чай

2 831

Актобе

2 426

Алматы

3 232

1,3

2 107

 

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.

 

3 февраля 2017, 13:47
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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