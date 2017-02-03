Величина прожиточного минимума в январе 2017 года составила 21 835 тенге
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в январе 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,5%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,8%, фруктов и овощей - 9,8%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,7%, сахара, чая и специй - 2,7%.
|
тенге
|
|
В среднем
на душу населения
|
Дети,
0-13 лет
|
Подростки,
14-17 лет
|
Трудоспособное население,
старше
18 лет
|
Пенсионеры
и пожилые люди
|
юноши
|
девочки
|
мужчины
|
женщины
|
Величина прожиточного
минимума
|
21 835
|
17 655
|
27 572
|
21 129
|
25 949
|
20 601
|
20 435
|
Продовольственные товары
|
13 101
|
10 593
|
16 543
|
12 678
|
15 569
|
12 361
|
12 261
|
Непродовольственные
товары и платные услуги
|
8 734
|
7 062
|
11 029
|
8 451
|
10 380
|
8 240
|
8 174
Методологические пояснения
Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.