Величина прожиточного минимума в январе 2017 года составила 21 835 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в январе 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,5%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,8%, фруктов и овощей - 9,8%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,7%, сахара, чая и специй - 2,7%.

тенге В среднем на душу населения Дети, 0-13 лет Подростки, 14-17 лет Трудоспособное население, старше 18 лет Пенсионеры и пожилые люди юноши девочки мужчины женщины Величина прожиточного минимума 21 835 17 655 27 572 21 129 25 949 20 601 20 435 Продовольственные товары 13 101 10 593 16 543 12 678 15 569 12 361 12 261 Непродовольственные товары и платные услуги 8 734 7 062 11 029 8 451 10 380 8 240 8 174

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.