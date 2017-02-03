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Новости за сегодня

Величина прожиточного минимума в январе 2017 года составила 21 835 тенге

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в январе 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,5%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,8%, фруктов и овощей - 9,8%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,7%, сахара, чая и специй - 2,7%.

 

тенге

 

В среднем

на душу населения

Дети,

0-13 лет

Подростки,

14-17 лет

Трудоспособное население,

старше

18 лет

Пенсионеры

и пожилые люди

юноши

девочки

мужчины

женщины

Величина прожиточного

минимума

21 835

17 655

27 572

21 129

25 949

20 601

20 435

Продовольственные товары

13 101

10 593

16 543

12 678

15 569

12 361

12 261

Непродовольственные

товары и платные услуги

8 734

7 062

11 029

8 451

10 380

8 240

8 174

 

r02-02-2017-2

 

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

 

3 февраля 2017, 13:50
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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