Галышева и Колмаков выиграли квалификацию в параллельном могуле на Универсиаде в Алматы
3 февраля 2017, 13:56
Продолжает борьбу за медали и Дмитрий Рейхерд, который в квалификации стал третьим.
На Универсиаде-2017 в Алматы завершились квалификационные соревнования по параллельному могулу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
С первого места в четвертьфинал вышли казахстанские спортсмены Юлия Галышева и Павел Колмаков. Продолжает борьбу за медали и Дмитрий Рейхерд, который в квалификации стал третьим. Финалы начнутся в 14:00.
Напомним, накануне Галышева выиграла "золото" Универсиады.
Фото: VolgaDaily.ru
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