Галышева и Колмаков выиграли квалификацию в параллельном могуле на Универсиаде в Алматы

Продолжает борьбу за медали и Дмитрий Рейхерд, который в квалификации стал третьим.

На Универсиаде-2017 в Алматы завершились квалификационные соревнования по параллельному могулу , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Vesti.kz





С первого места в четвертьфинал вышли казахстанские спортсмены Юлия Галышева и Павел Колмаков. Продолжает борьбу за медали и Дмитрий Рейхерд, который в квалификации стал третьим. Финалы начнутся в 14:00.





Напомним, накануне Галышева выиграла "золото" Универсиады.





Фото: VolgaDaily.ru







