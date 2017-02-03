Hyundai покажет в Чикаго новый хетчбэк Elantra GT

Под этим именем в США продается аналог европейского Hyundai i30, который пережил смену поколений прошлой осенью.

9 февраля компания Hyundai представит на автосалоне в Чикаго новый хетчбэк Elantra GT. Под этим именем в США продается аналог европейского Hyundai i30, который пережил смену поколений прошлой осенью.





Пока автопроизводитель опубликовал только тизерные изображения радиаторной решетки, руля, рычага КПП и кнопки запуска двигателя. Судя по красным акцентам, на фотографиях показана спортивная версия хетчбэка, которая должна получить 1,6-литровую 201-сильную турбочетверку как у нового седана Elantra Sport.





На американском рынке у новой Hyundai Elantra GT будет множество конкурентов. В их числе – Chevrolet Cruze, Ford Focus, Honda Civic, Kia Forte5, Mazda3, Subaru Impreza, Toyota Corolla iM (бывший Scion) и, конечно, Volkswagen Golf. Со временем Elantra GT превратят в хот-хетч, аналогичный европейскому i30 N, который дебютирует во второй половине этого года.





Напомним, в марте Hyundai собирается добавить в новое семейство i30 универсал, а в начале следующего года выпустит фастбэк.



