Hyundai покажет в Чикаго новый хетчбэк Elantra GT
3 февраля 2017, 14:00
Под этим именем в США продается аналог европейского Hyundai i30, который пережил смену поколений прошлой осенью.
9 февраля компания Hyundai представит на автосалоне в Чикаго новый хетчбэк Elantra GT. Под этим именем в США продается аналог европейского Hyundai i30, который пережил смену поколений прошлой осенью.
Пока автопроизводитель опубликовал только тизерные изображения радиаторной решетки, руля, рычага КПП и кнопки запуска двигателя. Судя по красным акцентам, на фотографиях показана спортивная версия хетчбэка, которая должна получить 1,6-литровую 201-сильную турбочетверку как у нового седана Elantra Sport.
На американском рынке у новой Hyundai Elantra GT будет множество конкурентов. В их числе – Chevrolet Cruze, Ford Focus, Honda Civic, Kia Forte5, Mazda3, Subaru Impreza, Toyota Corolla iM (бывший Scion) и, конечно, Volkswagen Golf. Со временем Elantra GT превратят в хот-хетч, аналогичный европейскому i30 N, который дебютирует во второй половине этого года.
Напомним, в марте Hyundai собирается добавить в новое семейство i30 универсал, а в начале следующего года выпустит фастбэк.
Текст: Александр Орехов
Фото: Hyundai
Via cartimes
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