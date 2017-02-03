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Новости за сегодня

Минкомсвязи ускорит процесс блокировки экстремистского контента в Сети

 

В настоящее время суды отправляют в Роскомнадзор решения о блокировке по обычной почте.

Блокировка экстремистских материалов в интернете осуществляется недостаточно быстро, считают в Минкомсвязи РФ. Как сообщает «Интерфакс», министерство намерено ускорить процесс блокировки и уже начало работать над поправками в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О противодействии экстремистской деятельности».

В РФ пресечением доступа к опубликованным в Сети запрещенным материалам занимается Роскомнадзор. Когда суд признает тот или иной контент нелегальным, он направляет в ведомство соответствующее решение. В некоторых случаях Роскомнадзор может блокировать незаконные материалы в досудебном порядке, однако стандартная процедура предполагает участие суда. Свое решение суд отправляет Роскомнадзору по обычной почте, из-за чего блокировка материала задерживается.

Эксперты Минкомсвязи предлагают на законодательном уровне изменить способ уведомления Роскомнадзора о решении суда. Как считают в министерстве, данный шаг позволит ускорить процесс блокировки доступа к размещенным в интернете экстремистским материалам.

 

3 февраля 2017, 13:55
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab»

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