Сулейменов: На поддержку экономики в 2016 году было направлено 1,7 трлн тенге

На поддержку экономики Казахстана в 2016 году из бюджета было направлено 1,7 трлн тенге. Об этом сегодня в Акорде рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

Их них в рамках реализации Госпрограммы «Нұрлы жол» выделено 739 млрд тенге, что привело к созданию более 100 тыс. рабочих мест. В рамках антикризисных мер по поддержке МСБ в 2016 году было выделено 411 млрд тенге, из них 56 млрд тенге в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020», 355 млрд тенге за счет средств ЕНПФ и Национального фонда.

«В итоге финансовую поддержку получили свыше 4300 проектов предпринимателей на сумму кредитного портфеля порядка 620 млрд. тенге, - подвел итоги Сулейменов. - Реализация этих мер обеспечила выпуск продукции МСБ на сумму 2,6 трлн тенге, позволила сохранить и создать дополнительно порядка 50 тыс. рабочих мест (сохранено 33,6 тыс. рабочих мест, создано 13,9 тыс. рабочих мест.). Бюджет получил 157 млрд в виде налогов».

Татьяна Ковалева