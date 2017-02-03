Правоохранители выявили случаи подделки билетов на церемонию закрытия Универсиады

В кассах города осталось менее 20% билетов на торжественную Церемонию закрытия 28-й Всемирной зимней Универсиады в Алматы, правоохранительные органы выявили факт продажи поддельных билетов за 30 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

«Билеты на Церемонию закрытия стоят 8 и 13 тысяч тенге. Были выявлены билеты стоимостью 30 тысяч тенге. Хочу сказать, что таких билетов в природе не существует. Не покупайте билеты с рук у перекупщиков, вы рискуете быть обманутыми», - сказал руководитель департамента билетирования Универсиады-2017 Вадим Дергачев.

Церемония закрытия состоится 8 февраля в новом Ледовом комплексе "Алматы-Арена". В этот день будет ограничено движение автотранспорта. Доставка зрителей до "Алматы-Арены" будет осуществляться на специальных автобусах. Организаторы просят ограничить использование личного авто.

Как рассказал руководитель дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной Зимней Универсиады 2017 года Наиль Нуров, церемония закрытия будет яркой, подготовка идет полным ходом.

«Это будет больше спортивный, ориентированный на спортсменов праздник, - сказал он.- Мы должны отдать должное главным участникам Универсиады. Будет насыщенная протокольная часть, церемония закрытия будет короче, чем открытия. Ориентировочно продлится 1 час 20 минут. Не могу рассказать всех подробностей, иначе будет потеряна интрига».

Глава дирекции все же раскрыл некоторые подробности. По его словам, будет особенно интересна визитная карточка будущей хозяйки зимней Универсиады города Красноярска.

Напомним, вчера в продажу поступили дополнительные билеты на соревнования после того, как представители FISU отказались от закрепленных за ними мест в пользу зрителей. Эта квота, не подлежащая продаже, составляет на разных соревнованиях до 30% от общего количества зрительских мест. В настоящее время достигнута договоренность о передаче до 90% квоты FISU в свободную продажу. Были переданы 28тыс аккредитационных мест. Общая продажа билетов на соревнования за сутки составила 35 тысяч штук.

Как сообщили в дирекции, когда полностью будут распроданы билеты на сидячие места, в кассах города можно будет приобрести билеты без мест, по системе "Ticket Day". Билеты поступят в продажу за полчаса, до начала соревнований. Их стоимость будет символической - 500тене. В целях борьбы с перекупщиками максимально в одни руки отпускают не более 5 билетов.

Фото: zakon.kz