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Житель Алтая умер после двухнедельного застолья со стеклоомывателем

3 февраля 2017, 14:13

Сыщики проводят проверку по факту гибели 46-летнего жителя Майминского района Республики Алтай, выпившего стеклоомыватель.


По данным следователей, на протяжении двух недель мужчина употреблял спиртное. В один из дней он выпил автомобильную стеклоомывающую жидкость, после чего был госпитализирован в реанимацию. Не приходя в сознание, мужчина скончался, передает телеканал НТВ.

По результатам экспертизы установлено, что в стеклоомывающей жидкости содержался метиловый спирт в концентрации 23,6%. Как сообщили в управлении СК по Республике Алтай, уже установлено, где погибший купил жидкость.

Отметим, что целая волна отравлений спиртным прокатилась в конце декабря по Иркутску. Более 70 человек погибли, выпив спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». В средстве был обнаружен метанол.

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

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