Житель Алтая умер после двухнедельного застолья со стеклоомывателем

По данным следователей, на протяжении двух недель мужчина употреблял спиртное. В один из дней он выпил автомобильную стеклоомывающую жидкость, после чего был госпитализирован в реанимацию. Не приходя в сознание, мужчина скончался,

По результатам экспертизы установлено, что в стеклоомывающей жидкости содержался метиловый спирт в концентрации 23,6%. Как сообщили в управлении СК по Республике Алтай, уже установлено, где погибший купил жидкость.





Отметим, что целая волна отравлений спиртным прокатилась в конце декабря по Иркутску. Более 70 человек погибли, выпив спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». В средстве был обнаружен метанол.