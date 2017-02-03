Житель Алтая умер после двухнедельного застолья со стеклоомывателем
3 февраля 2017, 14:13
Сыщики проводят проверку по факту гибели 46-летнего жителя Майминского района Республики Алтай, выпившего стеклоомыватель.
По данным следователей, на протяжении двух недель мужчина употреблял спиртное. В один из дней он выпил автомобильную стеклоомывающую жидкость, после чего был госпитализирован в реанимацию. Не приходя в сознание, мужчина скончался, передает телеканал НТВ.
По результатам экспертизы установлено, что в стеклоомывающей жидкости содержался метиловый спирт в концентрации 23,6%. Как сообщили в управлении СК по Республике Алтай, уже установлено, где погибший купил жидкость.
Отметим, что целая волна отравлений спиртным прокатилась в конце декабря по Иркутску. Более 70 человек погибли, выпив спиртосодержащий концентрат для ванн «Боярышник». В средстве был обнаружен метанол.
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
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