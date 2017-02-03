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Новости за сегодня

Назарбаев не доволен ходом приватизации

 

Нурсултан Назарбаев отчитал председателя фонда «Самрук-Казына» за отсутствие у иностранцев интереса к третьей волне приватизации в Казахстане, в ходе расширенного заседания в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

«Ни один объект из выставленных на приватизацию, не был приобретен иностранными инвесторами. Все инвесторы свои. Конечно, цена низкая, нужно лишь дать немного денег и приобрести их. А что будет завтра с этим производством, после того как он приобретёт его? Этого мы не знаем, - сказал президент Казахстана. - Ни одной транснациональной компании, ни одних серьезных инвесторов нет в приватизации. Почему? Опять всё сами будем выкупать, да? Омирзак?», - возмутился Президент и обратился к Омирзаку Шукееву.

«Нет ведь никого, кто пришёл бы (иностранных инвесторов - от авт.) Основная доля производств, выставленных на приватизацию приходится на тебя. Садись, мы сейчас не будем это обсуждать», - закончил с этой темой президент.

 

Татьяна Ковалева

 

3 февраля 2017, 14:02
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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