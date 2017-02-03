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В России выявлена новая и совершенно легальная схема отмывания денег

3 февраля 2017, 14:22

Власти в курсе, но поделать ничего не могут.


Новая схема отмывания денег, выявленная в России, практически неуязвима, так как снаружи все выглядит законно, передает телеканал НТВ.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского рынка, дело обстоит так: две компании, одна из которых заграничная, а другая российская, договариваются взыскать долг через суд или мировое соглашение.

Истец находится за рубежом, ответчик — в России, и он сразу соглашается погасить долг. Суд выдает исполнительный лист. И вот здесь ключевой момент: иностранный истец обращается в Федеральную службу судебных приставов, деньги со счета должника в России поступают сначала приставам (так происходит легализация), а потом уже на счет заграничной компании.

В Центробанке о схеме знают и говорят, что на нее приходится 10% всех сомнительных операций. Но проблема в том, что суды не имеют полномочий проверить суть сделок между компаниями, поэтому в ЦБ хотят дать рекомендации, чтобы банки чаще отказывали в перечислении денег.


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