В России выявлена новая и совершенно легальная схема отмывания денег

Новая схема отмывания денег, выявленная в России, практически неуязвима, так как снаружи все выглядит законно

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского рынка, дело обстоит так: две компании, одна из которых заграничная, а другая российская, договариваются взыскать долг через суд или мировое соглашение.

Истец находится за рубежом, ответчик — в России, и он сразу соглашается погасить долг. Суд выдает исполнительный лист. И вот здесь ключевой момент: иностранный истец обращается в Федеральную службу судебных приставов, деньги со счета должника в России поступают сначала приставам (так происходит легализация), а потом уже на счет заграничной компании.





В Центробанке о схеме знают и говорят, что на нее приходится 10% всех сомнительных операций. Но проблема в том, что суды не имеют полномочий проверить суть сделок между компаниями, поэтому в ЦБ хотят дать рекомендации, чтобы банки чаще отказывали в перечислении денег.