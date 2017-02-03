Казахстанскую звезду спорта Жансаю Абдумалик признали самой красивой шахматисткой
3 февраля 2017, 14:28
Жансая стала самой красивой шахматисткой в Евразии.
Завершилось голосование за самую красивую шахматистку Евразии. Больше всех голосов (9136) набрала 17-летняя международный гроссмейстер Жансая Абдумалик из Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Второе место заняла международный мастер из Узбекистана 23-летняя Сарвиноз Курбонбоева (7848), на третьем — расположилась член национальной сборной Таджикистана 20-летняя Мутриба Хотами (653).
Во время проведения конкурса проходило онлайн — голосование на сайте Chess.pw. В нем участвовали шахматистки из восьми стран: Польши, Азербайджана, Индии, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.
Жансая Абдумалик свой первый титул завоевала в шесть лет, когда в 2006 году выиграла чемпионат Алматы по шахматам среди девочек до восьми лет. Позже, в восемь лет она стала чемпионкой мира среди детей и чемпионкой Азии. В 2013 году казахстанка была признана азиатской федерацией ФИДЕ лучшей шахматисткой Азии до 20 лет. В 2016 году впервые в карьере одержала победу на чемпионате Казахстана среди женщин.
Фото: Tengrinews
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