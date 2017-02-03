Готовимся ко Дню влюбленных: 12 самых оригинальных коробочек для обручальных колец

Самые необычные коробочки, в которых молодожёны кладут символ любви и верности.

Свадьба - одно из самых ярких событий в жизни каждого человека, и хочется, чтобы оно стало действительно незабываемым днём, в котором продумано всё до мелочей, вплоть до коробочек для колец. В этом обзоре В этом обзоре Novate.ru собрали самые необычные коробочки, в которых молодожёны кладут символ любви и верности - обручальные кольца.



1. Шкатулка шарика с крылышками для игры в квиддич









Девушка пользователя Reddit «nintenda» явно является фанатом саги о Гарри Поттере. Во всяком случае, он сделал просто потрясающую коробочку для кольца в виде «Золотого снитча» - того самого летающего шарика с крылышками для игры в квиддич. Он использовал в качестве деревянную ручку от кровати, разрезал ее пополам, выдолбил изнутри, а затем добавил резьбу и покрасил золотой краской. Завершающим штрихом стали два золотых крыла, которые он прикрепил к шарику.

2. Беседка с феей Динь-Динь





Следующая коробочка не менее креативна, но больше подойдет для любителей диснеевских мультфильмов. Кольцо находится в маленькой беседке, на крыше которой сидит фея Динь-Динь.

3. «Желудь»





Эта коробочка для обручального кольца сделана из дуба , который рос в кампусе Университет Элон, где учились Рэйчел и Дэвид, который и заказал коробочку, напоминавшую бы им о совместной учебе. Коробка в виде желудя 9 см в высоту и 5 см в диаметре. Внутри «желудя» вставлен матерчатый держатель для кольца.

4. Уютный домик









Домик из мультфильма «Вверх». Милый уютный домик как будто создан для влюбленной парочки. А если поднять крышу домика вверх, обнаружится обручальное кольцо.

5. Стимпанк жив!









Эта механизированная коробочка подойдет всем любителям стимпанка. Что интересно, все колесики и шестеренки вращаются при повороте ключа.

6. Робот Wall-E







Коробочка в виде Wall-E. Маленький робот подкатит к избраннице и приоткроет контейнер, в котором будет лежать кольцо.

7. «Кошмар перед Рождеством»









Работы Тима Бёртона любят не все. Стоит убедиться, что девушке нравится мультфильм «Кошмар перед Рождеством» прежде чем преподносить такую коробочку с кольцом.



8. Шкатулка в стиле «Супер Марио»









Коробка в стиле «Супер Марио». Внутри сидит милый динозаврик, который протягивает в своих лапках кольцо.

9. Lego









Lego продолжает покорять мир. Вот и в интернет-магазине Etsy уже можно найти коробочку для предложения руки и сердца, сделанную из Lego.

10. Дневник путешественника









Персонализированный дневник путешественника, к которому прикреплена пара обручальных колец.

11. Снеговик Олаф







Снеговик Олаф из мультфильма «Холодное сердце». Верхняя половинка снеговика откидывается, а внутри есть место для кольца.

12. Книга из «Автостопом по Галактике»









Эта коробочка была сделана на заказ Paul Pape Designs. Выглядит она, как книга из «Автостопом по Галактике», внутри которой скрывается 3D-сценка и обручальное кольцо.