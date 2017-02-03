Назарбаев поручил Минфину экономно раздавать деньги госорганам

На расширенном заседании Правительства РК по итогам социально-экономического развития Казахстана за 2016 год Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что ведомствам, которые не осваивают выделенные бюджетные средства, необходимо сокращать впредь финансирование, а деньги давать, тем, кто их осваивает, передает корреспондент Zakon.kz.

«По итогам года по республиканскому бюджету сберегли 110 миллиардов тенге за счет нераспределенного резерва правительства и сложившейся экономии. Не освоено 36 миллиардов тенге», - сказал министр финансов РК Бахыт Султанов.

Суммы неосвоения заинтересовали главу государства.

«Есть термин освоение. Они (госорганы) берут средства и в конце года, чтобы вы говорили, что не освоили, в ноябре-декабре они начинают раскидывать эти суммы, лишь бы освоить. Поэтому нужно посмотреть», - сказал Н. Назарбаев.

«Дело в том, что во время защиты бюджета каждое министерство приходит, просит, доказывает - дайте сюда, дайте сюда. Значит, это все были необоснованные требования и, значит, изъять эти деньги надо и дать тем, кто осваивает. И все. Не надо заставлять осваивать. И на следующий год сократить этому ведомству (бюджет). Тогда в течение года будут осваивать», - добавил он.

При этом Президент РК подчеркнул, что министр финансов должен экономить.

«Им лишь бы набрать денег, а ты всем раздаешь: и тому, и этому. Тебе поручен государственный карман, казна, ты - защитник денег, которые экономят и предлагают мне - вот, господин Президент, эти деньги мы собрали, отложили», - сказал Н.Назарбаев.

Ксения Давыдова