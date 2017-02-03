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Умерла одна из старейших актрис России Зоя Булгакова

3 февраля 2017, 14:50

Артистке было 102 года.


Одна из старейших актрис России Зоя Булгакова скончалась в Новосибирске утром в пятницу, 3 февраля.

О ее смерти «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь молодежного театра «Глобус» Татьяна Пискайкина.

«Два года назад мы отмечали столетие Булгаковой, она прекрасно себя чувствовала, была в здравом уме и твердой памяти, но, к сожалению, годы берут свое», — отметила Пискайкина.

Прощание с Булгаковой состоится 6 февраля в новосибирском Доме актера.

Зоя Булгакова — заслуженная артистка РСФСР, почетный гражданин Новосибирска. Она родилась 24 декабря 1914 года. Булгакова стала одной из первых выпускниц театральной студии при «Глобусе», в котором она играла с 1930 года. Артистка также выступала в Москве. В 55 лет она ушла из театра. В 2001 году ее имя было внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области.

Фото: Сантьяга / kino-teatr.ru

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