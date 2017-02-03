Жители Донецка сняли на видео "убегающую" из города миссию ОБСЕ

Жители Донецка опубликовали видео, на котором запечатлено, как три машины миссии ОБСЕ уезжают из города.

Автор записи поиронизировал над происходящим, отметив, что представители ОБСЕ слишком уж торопятся, и их отъезд скорее похож на бегство, передает передает РИА Новости





"Вот наша доблестная ОБСЕ в Донецке. Одна, вторая машина, а вот и третья — с прицепом, уже с вещами", — добавил он.





Накануне наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировали наличие танков и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в контролируемой украинскими силовиками Авдеевке. Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.



