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Жители Донецка сняли на видео "убегающую" из города миссию ОБСЕ

3 февраля 2017, 14:53

Жители Донецка опубликовали видео, на котором запечатлено, как три машины миссии ОБСЕ уезжают из города.


Автор записи поиронизировал над происходящим, отметив, что представители ОБСЕ слишком уж торопятся, и их отъезд скорее похож на бегство, передает РИА Новости.

"Вот наша доблестная ОБСЕ в Донецке. Одна, вторая машина, а вот и третья — с прицепом, уже с вещами", — добавил он.

Накануне наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировали наличие танков и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в контролируемой украинскими силовиками Авдеевке.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.


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