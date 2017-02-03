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Nissan показала концепт фургона для труднодоступных мест

3 февраля 2017, 14:53

Публике вэн с дорожным просветом 56 см представят на мотор-шоу в Чикаго.


Американское подразделение компании Nissan вместе с тюнером Иэном Джонсоном создало экстремальный внедорожный фургон NV Cargo X. В его основе лежит модель NV 2500 HD Cargo, сообщает kolesa.kz.



Список доработок весьма обширный, особенно в части шасси. Вэн избавили от стандартной независимой подвески спереди, заменив её мостом с парой мощных амортизаторов с каждой стороны. А за поворот передних колёс теперь отвечает мощный гидроцилиндр — такое решение не встретишь на «гражданских» автомобилях.



Сзади тоже зависимая подвеска, но на рессорах. Дорожный просвет NV Cargo X увеличился почти до 56 см — с таким арсеналом можно в трофи-рейдах участвовать! Машину также оснастили дисками с бедлоками (с ними колесо не может разуться само), механическими хабами, «зубастыми» покрышками, дополнительным светом, лебёдкой и силовыми бамперами. Не хватает разве что защиты порогов — на видео заметно, что кузов уже контактировал с чем-то.



Не обошли тюнеры стороной и силовую установку. Вместо 5.6-литрового 380-сильного бензинового V8 под капот имплантировали 310-сильный 5-литровый дизель от Nissan Titan XD. Мощности у фургона поубавилось, зато крутящий момент вырос с 524 до 753 Нм. Пикап также одолжил NV Cargo X свою 6-ступенчатую АКПП и систему полного привода.



К сожалению, купить такой фургон не получится. Он был собран в единственном экземпляре специально для стенда японской марки на мотор-шоу в Чикаго.

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