Nissan показала концепт фургона для труднодоступных мест









Список доработок весьма обширный, особенно в части шасси. Вэн избавили от стандартной независимой подвески спереди, заменив её мостом с парой мощных амортизаторов с каждой стороны. А за поворот передних колёс теперь отвечает мощный гидроцилиндр — такое решение не встретишь на «гражданских» автомобилях.













Сзади тоже зависимая подвеска, но на рессорах. Дорожный просвет NV Cargo X увеличился почти до 56 см — с таким арсеналом можно в трофи-рейдах участвовать! Машину также оснастили дисками с бедлоками (с ними колесо не может разуться само), механическими хабами, «зубастыми» покрышками, дополнительным светом, лебёдкой и силовыми бамперами. Не хватает разве что защиты порогов — на видео заметно, что кузов уже контактировал с чем-то.













Не обошли тюнеры стороной и силовую установку. Вместо 5.6-литрового 380-сильного бензинового V8 под капот имплантировали 310-сильный 5-литровый дизель от Nissan Titan XD. Мощности у фургона поубавилось, зато крутящий момент вырос с 524 до 753 Нм. Пикап также одолжил NV Cargo X свою 6-ступенчатую АКПП и систему полного привода.













К сожалению, купить такой фургон не получится. Он был собран в единственном экземпляре специально для стенда японской марки на мотор-шоу в Чикаго.