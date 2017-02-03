Национальный банк приступил к «перезагрузке» финансового сектора страны

«Перезагрузка» финансового сектора страны и восстановление кредитной активности банковского сектора. Эти направления определены в Послании, и Нацбанк уже начал соответствующую работу. Об этом, выступая на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, заявил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«Сложная макроэкономическая ситуация в последние годы не могла не отразиться на банковском секторе. В условиях сокращения фондирования и увеличения его стоимости, снижения потребительского спроса и дефицита рентабельных проектов банковский бизнес стал менее эффективным в процессе кредитования реального сектора экономики. Особенно остро это проявляется сейчас, когда многие прошлые проблемы банковского сектора так и не были полностью решены», - заявил Д.Акишев.

Также он отметил, что «без решения этих проблем невозможно обеспечить полноценное кредитование экономики со стороны банков».

«Мы понимаем, что оздоровление банковского сектора для многих участников может стать болезненным процессом, так как потребует дополнительных вложений со стороны акционеров, либо консолидации с другими игроками».

В соответствии с Посланием Национальный Банк приступил к разработке комплекса мер по оздоровлению банковского сектора, в рамках которого будут реализованы международные принципы регуляторного и надзорного процесса.

«Сейчас Национальный Банк не имеет возможности оперативно реагировать на изменение ситуации в банке, пока не будут нарушены пруденциальные нормативы. Формализованность подходов приводит к тому, что наблюдая факты вывода денег из банков при отсутствии нарушений законодательства, Национальный Банк не может применить меры воздействия или приостановить такие операции. Хотя, очевидно, это требуется для защиты средств вкладчиков», - сказал Глава Нацбанка., добавив, что «в этих условиях Национальный Банк планирует усилить работу по превентивному предупреждению кризисных явлений, не дожидаясь возникновения проблем и реализации риска». Это и есть внедрение риск-ориентированного надзора и мотивированного суждения регулятора.

Далее Д. Акишев озвучил конкретные меры, которые Национальный Банк намерен применять в работе.

Так «до апреля 2017 года Национальный Банк планирует внедрить единую методику оценки провизий с соответствующей корректировкой капитала банка (эта практика существовала до 2013 года)».

Помимо этого, «Национальный Банк ужесточит подходы к оценке сделок банков со связанными лицами и сделок на льготных условиях», - сказал главный банкир страны.

«В ближайшее время мы внесем предложения в Правительство по повышению ответственности аудиторов и оценщиков за сокрытие информации об ухудшении финансового состояния банка, вплоть до запрета на осуществление деятельности на финансовом рынке» - сказал Д.Акишев.

«Также требуется на законодательном уровне усилить мандат Национального Банка в части проведения принудительной реструктуризации структуры капитала банка, а также упростить процессы объединения банков. Соответствующий пакет законодательных поправок будет разработан Национальным Банком и внесен в Правительство в короткие сроки», - добавил председатель.

В заключении Д. Акишев отметил, что «комплекс мер по оздоровлению банковского сектора также будет включать независимую оценку качества активов банков, которую планируется провести в 2017 году. Параллельно, будет предложена программа поддержки крупных банков за счет государственных ресурсов на принципах солидарного участия акционеров в докапитализации банков».