Подросток с ножом ворвался в отдел полиции на Пхукете, преследуя девушку

Старшеклассник местной школы, вооруженный ножом, преследуя отказавшую ему во взаимности одноклассницу, ворвался в здание городского отдела полиции города Пхукет на одноименном острове в Таиланде и сильно напугал граждан, подававших заявления и плативших штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает в пятницу интернет-версия Phuket Gazette,

Инцидент произошел вечером в четверг, но стал достоянием СМИ только в пятницу, после того, как полиция разрешила журналистам скопировать и опубликовать видео с камеры наблюдения в зале приема заявлений граждан.





На видео, опубликованном интернет-сайтом издания, видно, как молодой человек крепкого телосложения вбегает в зал приема заявлений отдела вслед за убегающей девушкой в школьной форме, расталкивает впавших в панику посетителей, которые разбегаются во все стороны, и запрыгивает на столы, преследуя школьницу.





Газета сообщает, что из криков нападавшего полицейские поняли, что девушка внезапно решила прекратить с ним отношения, и старшеклассник от отчаяния погнался за ней с ножом. Свидетели происшествия сообщили газете, что когда девушка скрылась в одном из помещений отдела, юноша направил нож на окруживших его полицейских и стал требовать, чтобы они застрелили его, чтобы прекратить его мучения из-за неразделенной любви.





В разгар этой сцены в отдел прибыли срочно вызванные полицией родители юноши, которые уговорили сына сдаться. В настоящее время молодой человек находится на обследовании в психиатрическом отделении больницы "Ватчира Пхукет", сообщает издание.