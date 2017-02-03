Могулист Колмаков стал обладателем «бронзы» Универсиады-2017

3 февраля 2017, 14:57

Павел был сильнее российского спортсмена Евгения Гедровича.


Казахстанский могулист Павел Колмаков выиграл бронзовую медаль зимней Универсиады в Алматы, сообщает Sports.kz.

В малом финале параллельного могула Павел был сильнее российского спортсмена Евгения Гедровича — 20:5.

Фото: sports.kz



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