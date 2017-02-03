Могулист Колмаков стал обладателем «бронзы» Универсиады-2017
3 февраля 2017, 14:57
Павел был сильнее российского спортсмена Евгения Гедровича.
Казахстанский могулист Павел Колмаков выиграл бронзовую медаль зимней Универсиады в Алматы, сообщает Sports.kz.
В малом финале параллельного могула Павел был сильнее российского спортсмена Евгения Гедровича — 20:5.
Фото: sports.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com