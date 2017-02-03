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В Алматы Театр имени Лермонтова приступил к постановке легендарной пьесы классика

3 февраля 2017, 14:59

Это дань уважения актеров труппы к легендарному классику, чье имя носит театр.


Михаил Лермонтов - известное на весь мир имя русской литературы. Его единственная пьеса, повествующая о жизни аристократического общества 30-х годов 19 века, впервые за 84 сезона будет поставлена на сцене прославленного алматинского Театр драмы им.М.Лермонтова, сообщает пресс-служба театра.

Это дань уважения актеров труппы к легендарному классику, чье имя носит театр.

Спектакль "Маскарад", как нельзя лучше отражает ранее творчество М.Ю.Лермонтова, проникнутое романтикой, легкостью и звучностью слога. Важно, чтобы молодое поколение знало великого русского поэта - поэта со сложной и трагичной судьбой. Это ведь великая тайна и загадка, как 20-летний парень написал самую таинственную пьесу русского репертуара.

Одним из главных героев спектакля является легендарный вальс маэстро Арама Хачатуряна, написанный для первой постановки спектакля в 1941 году. Сильный актерский состав театра и режиссер наш соотечественник Дмитрий Билов (Германия), по-новому трактуют лермонтовский язык и глубину образов.

Языком витиеватым и красивым, как и наряды спектакля, рассказана вечная история. О счастье, загубленном и собственными руками и сплетнями. Подсыпанный яд в мороженое сегодня может и заменил бы более изощренный способ убийства. Но на людях все те же маски морали и предрассудков, которые они снимают лишь на маскараде.

"Маскарад" - спектакль о доверии. Если любишь человека по-настоящему, в уловки злопыхателей не поверишь. Третий - Неизвестный - всегда лишний и роковой.

В спектакле принимают участие известные актеры Казахстана - заслуженные деятели РК Сергей Уфимцев, Марина Ганцева, Михаил Токарев, а также Виктория Павленко, Роман Жуков, Игорь Личадеев и Андрей Тарасов.


Изображение: "Маскарад" (худ. А.Рейпольский)


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