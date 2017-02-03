Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Facebook станет сайтом для знакомств

3 февраля 2017, 14:59

Социальная сеть выпустила новую функцию, чтобы облегчить поиск интересных людей и затмить Tinder.


В мобильном приложении "Фейсбука" появилась возможность найти людей по интересам, чтобы организовать деловую, дружескую или даже романтическую встречу, пишет Life.ru.

Новый раздел называется "Откройте для себя людей (Discover People) и работает отдельно от всей социальной сети. Пользователям предлагается разместить краткое описание себя, интересы и несколько фотографий. На основной профиль "Фейсбука" новинка не влияет: участников увидят только другие пользователи раздела для знакомств.

Ограниченное тестирование Discover People прошло в конце прошлого года, тогда его выпустили для жителей Австралии и Новой Зеландии. Теперь открыть новые знакомства можно по всему миру.

Арсений Мирный
Фото с сайта gazeta.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...