Аким ВКО нашел противоречия в принципе управления здравоохранением

Территориальный комитет по уплате медицинских услуг Минздрава заказывает 88% ГОБМП в районных поликлиниках и больницах. Это противоречит ключевому принципу управления здравоохранением - Ахметов.

Аким ВКО Даниал Ахметов обратил внимание Нурсултана Назарбаева на противоречие в принципе управления здравоохранением на расширенном совещании в Акорде, передает корреспондент Zakon.kz





«В свете вашего обращения, Нурсултан Абишевич, по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти позвольте отметить следующее. Сложилась централизованная модель управления и финансирования здравоохранения. Республиканский орган является одним из заказчиков услуг на местном уровне. Территориальный комитет по уплате медицинских услуг Минздрава зказывает 88% гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в районных поликлиниках и больницах. Это противоречит ключевому принципу управления здравоохранением, принятого в развитых странах» - сказал Даниал Ахметов.





«Как у нас распределение полномочий получилось?» - спросил Наразбаев





«Суть заключается в том, что 88% ГОБМП в районных поликлиниках и больницах заказывает Комитет оплаты услуг министерства здравоохранения» - ответил аким ВКО.





«Елжан, смотри. Я тебя для этого назначил. Какое имеет отношение комитет министерства к сельской клинике, скажи?» - задал вопрос глава государства новому министру здравоохранения.





«Нурсултан Абишевич, в рамках единой национальной системы здравоохранения поэтапно, действительно централизовали» - ответил Елжан Биртанов.





«Никак не хотите отпускать, известно почему. Если не хотите передавать, то докажи, что не нужно передавать, потому что мы должны у себя оставить, а если не можете доказать, то, о чем вы говорите» - заключил президент.





Татьяна Ковалева, Астана