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Новости за сегодня

Национальным Банком РК согласованы руководящие работники финансовых организаций

 

Национальным Банком Республики Казахстан согласованы следующие руководящие работники финансовых организаций:

1.       Баязитова Э.Н. - член Правления, главный бухгалтер АО «Falconry Capital» (протокол №1/РЦБ от 06.01.2017г.);

2.       Сейдахметова Б.Е. - главный бухгалтер АО «Halyk Finance» (протокол 2/РЦБ от 06.01.2017г.);

3.       Саудабаев С.Б. - член Совета директоров АО «Казпочта» (протокол 3/РЦБ от 23.01.2017г.);

4.       Орынбаев Е.Т. - Председатель Совета директоров АО «ZIM Capital» (протокол 4/РЦБ от 27.01.2017г.);

5.       Хамзин Р.Н. - член Совета директоров АО «ZIM Capital» (протокол 5/РЦБ от 27.01.2017г.);

6.       Жакишев Д.Х. - Председатель Правления, член Совета директоров АО «УК «НефтеГаз-Дем» (протокол 6/РЦБ от 27.01.2017г.)

 

3 февраля 2017, 15:00
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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