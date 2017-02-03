Национальным Банком РК согласованы руководящие работники финансовых организаций
Национальным Банком Республики Казахстан согласованы следующие руководящие работники финансовых организаций:
1. Баязитова Э.Н. - член Правления, главный бухгалтер АО «Falconry Capital» (протокол №1/РЦБ от 06.01.2017г.);
2. Сейдахметова Б.Е. - главный бухгалтер АО «Halyk Finance» (протокол 2/РЦБ от 06.01.2017г.);
3. Саудабаев С.Б. - член Совета директоров АО «Казпочта» (протокол 3/РЦБ от 23.01.2017г.);
4. Орынбаев Е.Т. - Председатель Совета директоров АО «ZIM Capital» (протокол 4/РЦБ от 27.01.2017г.);
5. Хамзин Р.Н. - член Совета директоров АО «ZIM Capital» (протокол 5/РЦБ от 27.01.2017г.);
6. Жакишев Д.Х. - Председатель Правления, член Совета директоров АО «УК «НефтеГаз-Дем» (протокол 6/РЦБ от 27.01.2017г.)
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.