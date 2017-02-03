Восьмое золото Казахстану на Универсиаде принес фристайлист Д.Рейхерд

3 февраля 2017, 15:07

Седьмое "золото" у Юлии Галышевой, так же в параллельном могуле.


Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд завоевал золотую медаль в «параллельном могуле». Таким образом он принес своей сборной восьмое "золото" Универсиады 2017, сообщает Zakon.kz.

Д.Рейхерд обошел россиянина Сергея Шимбуева — 13:12.

Напомним, такой блестящий результат (золотую медаль) ранее показала Юлия Галышева. Она также обошла соперницу из России.
А немного позже нам досталась бронза. Ее выиграл казахстанский могулист Павел Колмаков.


Фото: Sports.kz

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