Восьмое золото Казахстану на Универсиаде принес фристайлист Д.Рейхерд
3 февраля 2017, 15:07
Седьмое "золото" у Юлии Галышевой, так же в параллельном могуле.
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд завоевал золотую медаль в «параллельном могуле». Таким образом он принес своей сборной восьмое "золото" Универсиады 2017, сообщает Zakon.kz.
Д.Рейхерд обошел россиянина Сергея Шимбуева — 13:12.
Напомним, такой блестящий результат (золотую медаль) ранее показала Юлия Галышева. Она также обошла соперницу из России.
А немного позже нам досталась бронза. Ее выиграл казахстанский могулист Павел Колмаков.
Фото: Sports.kz
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