Назарбаев не нашел ответственных за работу по привлечению инвесторов

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остался недоволен работой Министерства по инвестициям и развитию РК по привлечению инвесторов и экспорту, передает корреспондент Zakon.kz.

«Когда я провожу встречи с капитанами бизнеса во всех странах, недавно мы с тобой (министром по инвестициям и развитию РК Женисом Касымбеком) в Саудовской Аравии были, перед этим мы в Японии, в Южной Корее, Америке были. Все самые крупные бизнесмены этих стран, всегда все хотят, заинтересованность большую проявляют к Казахстану. Но когда приходят сюда, я приглашаю, не с кем встречаться», - сказал он на расширенном заседании Правительства РК.

По словам главы государства, по работе с инвесторами «никто не решает вопросы».

«Никто не решает вопросы. Они мыкаются туда-сюда ходят - куда идти,? Но вопрос не решается. Они приезжают и говорят: где наши дети будут учиться, где будут лечиться, что мы будем делать? Мы должны показать им, что у нас в Казахстане созданы все условия для инвесторов», - добавил Н. Назарбаев.

Президент обратился к правительству с вопросом, кто ответственный за привлечение инвестиций.

«Какой комитет отвечает за инвестиции?» - уточнил он у Ж. Касымбека.

Министр ответил, что комитет по иностранным инвестициям и добавил, что они «сейчас полностью переформатируют эту работу».

«Комитет? Кто председатель комитета?» - спросил глава государства.

Однако выяснилось, что председатель данного комитета на заседание не пришел.

«Его здесь нет сейчас. Мы полностью переформатируем эту работу. Мы сейчас пишем стратегию развития инвестиций в Казахстане. Сегодня мы определили единое окно, кто будет одним переговорщиком от правительства с каждым инвестором. Это будет нацкомпания «Казахзинвест». Совет директоров соответственно вашему поручению возглавит премьер-министр. Мы используем самый лучший мировой опыт по работе», - уточнил Ж. Касымбек.

На этот счет Нурсултан Назарбаев указал ему, что поиск и создание благоприятной среды для работы инвесторов «это работа» МИРа.

«Это твоя работа. Мне нужно, чтобы эти инвесторы узнали, что у нас есть изменения и они приедут», - подчеркнул Президент.

Также он поинтересовался работой по экспортному направлению, на что Ж. Касымбек также указал, что по экспорту только создается комитет.

«Министерству, с которым мы сейчас работаем надо сперва наладить работу с ними (экспортными организациями). Министерство иностранных дел, Кайрат Абдрахманов, вы должны заключить между собой договор. Как из посольства будут сопровождать наших инвесторов, как посольства будет следить, как наш экспорт идет туда. Содействовать вместе. В посольствах работают соответствующие советники. Совместно. Мне говорят, обязательно нужен начальник, чтобы координировать. Нужен начальник? А что координировать? Министр здравоохранения, министр образования, совместно решите согласовано. Целый министр целого государства, члены правительства. Обязательно нужен начальник, чтобы бумаги кидать! Ответственность с себя убирать. Я скажу, мы это уберем», - заключил Президент.

Ксения Давыдова