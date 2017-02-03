"Лежачий" полицейский из ЗКО уволен из органов

Печально известного лежачего полицейского из ЗКО уволили. Об этом пишет Об этом пишет "Уральская неделя" ссылаясь на комментарий пресс-службы ДВД ЗКО.





После скандального видео, где пьяный полицейский из Аксая успешно справился с ролью лежачего работать в органах стало невозможным. Пресс-служба полиции отказалась называть имя полицейского, но сообщила о том, что он установлен и уволен. Досталось и его начальству.



На вопрос, где на момент совершения административного правонарушения было табельное оружие знаменитого сержанта, пресс-служба ДВД ЗКО не ответила.





Всю эту историю в СМИ уже называют: "Приключения писающего полицейского из ЗКО".



