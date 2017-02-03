"Лежачий" полицейский из ЗКО уволен из органов
3 февраля 2017, 15:35
Досталось и его начальству.
Печально известного лежачего полицейского из ЗКО уволили. Об этом пишет "Уральская неделя" ссылаясь на комментарий пресс-службы ДВД ЗКО.
После скандального видео, где пьяный полицейский из Аксая успешно справился с ролью лежачего работать в органах стало невозможным. Пресс-служба полиции отказалась называть имя полицейского, но сообщила о том, что он установлен и уволен. Досталось и его начальству.
На вопрос, где на момент совершения административного правонарушения было табельное оружие знаменитого сержанта, пресс-служба ДВД ЗКО не ответила.
Напомним, что в ЗКО сняли на видео полицейского, который справил нужду во дворе многоквартирного дома в 5 микрорайоне рядом с детским садом. Полицейский предположительно был изрядно пьян. После появилось видео, где этот же герой примерил на себя роль "лежачего". Обессиленный он лег во дворе многоквартирного дома и, судя по видео, перекрыл проезжую часть.
Всю эту историю в СМИ уже называют: "Приключения писающего полицейского из ЗКО".
Фото: www.uralskweek.kz
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