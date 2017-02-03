В Астане 3 февраля прошло расширенное заседание Правительства с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева , передает , передает Zakon.kz





В ходе заседания были рассмотрены итоги социально-экономического развития Казахстана за 2016 год. Критике Президента подверглись некоторые акимы, которые не работают в рамках государственно-частного партнерства. Глава государства подчеркнул, что ГЧП - это хороший источник привлечения частных инвестиций для решения социальных задач. Он отметил, что ждет от министра национальной экономики креативных предложений.



«Одни работают хорошо, другие не работают. Хороший источник - привлечение частных инвестиций - для решения социальных задач. В некоторых областях и регионах сотнями ввели мини детские сады и школы, а в других ничего не делается. Вот поэтому надо, здесь все акимы сидят, им лень в соседнюю область пойти посмотреть, что там делается, а сами ничего не делают, опираясь только на государственные инвестиции, то есть внутренние резервы», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, министр национальной экономики Тимур Сулейменов поделился своими прогнозами на 2017 год. По его словам, 2017 год будет сложным для экономики страны. Будет проводиться работа по кардинальному повышению производительности труда, внутренней и экспортной конкурентоспособности казахстанских производств.

Также глава государства отчитал председателя фонда «Самрук-Казына» за отсутствие у иностранцев интереса к третьей волне приватизации в Казахстане. По мнению президента, представители государственных структур сами «цепляются» и «тормозят» приватизацию. По его поручению была проведена повторная инвентаризация подведомственных организаций. По её итогам в госсобственности продолжает функционировать 7 тысяч организаций и предприятий.



Создаётся впечатление, сказал Елбасы, что некоторые министерства не хотят расставаться с подведомственными организациями. В связи с этим, президент поручил правительству подготовить исчерпывающий перечень организаций и предприятий, которые должны остаться в соответствии с принципом «Yellow pages». Всех не вошедших в этот перечень глава государства поручил приватизировать либо ликвидировать до 2020 года.

С докладом о ситуации в финансовом секторе страны рассказал глава Национального банка РК Данияр Акишев. По его словам, национальный регулятор уже приступил к разработке комплекса мер по оздоровлению банковского сектора, в рамках которого будут реализованы международные принципы регуляторного и надзорного процесса. По словам Акишева, до апреля 2017 года НБ РК планирует внедрить единую методику оценки провизий с соответствующей корректировкой капитала банка, также будут ужесточены подходы к оценке сделок банков со связанными лицами и сделок на льготных условиях.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в свою очередь заявил, что нет другого выхода из сложной ситуации, кроме как объединяться банкам второго уровня. Также Назарбаев заявил, что ведомствам, которые не осваивают выделенные бюджетные средства, необходимо сокращать впредь финансирование, а деньги давать, тем, кто их осваивает. При этом он подчеркнул, что министр финансов должен экономить. Счетному Комитету и Генеральной прокуратуре Нурсултан Назарбаев поручил проверить рациональность использования государственных субсидий. Помимо этого, глава государства поручил Аскару Мыразметову переломить ситуацию и обеспечить выполнение поставленных задач в сфере АПК. Также глава государства поручил правительству и всем акимам совместно с бизнесом установить конкретные целевые индикаторы по увеличению местного содержания по каждому крупному предприятию.





По вопросу развития бизнеса в стране, президент поручил правительству совместно с НПП «Атамекен» и Генеральной прокуратурой провести масштабную ревизию количество контрольно-надзорных функций и доложить ему лично о результатах работы ровно через месяц. Глава государство призвал оградить бизнес от лжепредпринимателей и не чистых на руку должностных лиц. Он также отметил, что необходимо упростить налоговое законодательство Казахстана, а правительству создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного, халатного отношения к государственным средствам, но для начала проверить одно-два министерства (здравоохранения и образования) на предмет правильного использования финансовых средств.