Креч только восьмой в забеге на 1000 метров Универсиады-2017
3 февраля 2017, 15:39
Быстрее всех «тысячу» пробежал южнокореец Мин Кю Ча.
На Универсиаде-2017 в Алматы прошли состязания конькобежцев на дистанции 1000 метров, сообщает Sports.kz.
Быстрее всех «тысячу» пробежал южнокореец Мин Кю Ча, второе место занял Мартин ван Остен из Нидерландов, замкнул тройку призеров японец Рю Косака.
Из представителей Казахстана лучшим стал Роман Креч, показавший восьмой результат с отставанием в 1.38. Станислав Палкин — 10-й, Федор Мезенцев — 12-й, Иван Аржаников — 19-й.
Фото: sports.kz
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