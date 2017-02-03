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Новости за сегодня

Состоялась встреча ректора Академии правоохранительных органов с Главой Департамента ОБСЕ

 

Сегодня состоялась встреча ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Улана Байжанова с Главой Департамента ОБСЕ в области экономики и окружающей среды Андреем Мунтяном.

Открывая встречу, У.Байжанов, отметил, что ОБСЕ на протяжении четырёх десятилетий вносит значительный вклад в укрепление архитектуры безопасности во всем мире, способствуя объединению стран в выработке адекватных мер реагирования на современные вызовы.

В данном контексте поддержка инициатив Академии в создании Регионального хаба является символом приверженности ОБСЕ основополагающим принципам обеспечения безопасности. В связи с чем ректор Академии поблагодарил представителя международной организации за оказываемое содействие в продвижении проекта.

В ходе визита в Казахстан предусматривается участие Андрея Мунтяна в работе курсов повышения квалификации для сотрудников, состоящих в Президентском резерве. В этой связи У.Байжанов выразил признательность зарубежному гостю за готовность поделиться передовой практикой в борьбе с преступностью.

Собеседники обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, приоритетные направления развития двустороннего взаимодействия на 2017 год, поделились видением дальнейшего сотрудничества в реализации совместных проектов.

У.Байжанов проинформировал гостя о завершении некоторых промежуточных этапов работы по созданию хаба, ознакомил с задачами на предстоящий период, предложив качественно новые подходы по укреплению взаимосвязей.

«В ближайшее время Академия планирует подписать меморандум с Управлением ООН по наркотикам и преступности о взаимопонимании по созданию хаба, и приступить непосредственно к обучению специалистов для государств Центрально-Азиатского региона», отметил ректор Академии.

Андрей Мунтян поблагодарил за теплый приём и предоставленную возможность обменяться опытом работы и мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества.

Представитель международной организации высоко оценил уровень взаимодействия, подчеркнув вклад Академии в эффективное использование научно-образовательной сферы, как инструмента для решения глобальных и региональных проблем.

Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, и позволила закрепить позитивную динамику налаживания партнёрских отношений между Академией и ОБСЕ.

3 февраля 2017, 15:39
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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