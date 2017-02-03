В РК упростят предоставление права на недропользование

Министерство по инвестициям и развитию РК подготовило поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании».

по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев, передает Об этом сообщил на общественных слушаниях вице-министрТимур Токтабаев, передает Zakon.kz





По его словам, в действующий закон «О недрах и недропользовании» изменения уже вносились порядка 20 раз, что настораживает инвесторов и вносит неясности во многие вопросы.





«Поэтому уже логически мы подошли к вопросу, когда необходима кодификация всего законодательства. Это был долгий процесс, к этому, можно сказать, шли с 2010 года. Сегодня такое решение по поручению Главы государства принято», - пояснил он.





При этом он отметил, что основной акцент в разработанном проекте Кодекса «О недрах и недропользовании» сделан на развитие геологоразведки и принятие международных стандартов.





«У нас минерально-сырьевая база, которая досталась от Советского союза, находится в активной разработке. Поэтому мы должны думать о приросте запасов, расширении минерально-сырьевой базы на будущий год. То есть, мы должны ту тенденцию, которая была достигнута, те наработки, которые геология сделала, их наоборот развить, укрепить и позволить появиться новым месторождениям», - сказал вице-министр.





Кроме того, в новом Кодексе предусмотрены нормы, упрощающие предоставление права недропользования по аналогии Австралийской модели путем внедрения лицензионного порядка.





«Самое главное, инвестор должен обладать очень быстрым документом, который предоставляет ему право на проведение работ. Сейчас это контрактное недропользование. В международной практике сейчас активно используется лицензия, потому что лицензию легче выдать. То есть ее можно выдать буквально за 3-5 дней. Это подтверждает твое право. Сейчас же инвесторы 1,5-2 года ждут, думаю, не у каждого есть такое терпение, поэтому выбирают другие страны не в пользу Казахстана. Мы хотим, чтобы инвесторы приходили именно к нам. Для этого мы и разработали проект Кодекса», - сказал Т.Токтабаев.





По его словам, новый Кодекс о недрах с поправками планируется принять до конца года.



