Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 323,68, EURKZT_TOD = 348,35, RUBKZT_TOD = 5,4545, USDKZT_0_001 = +5,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +7,2087 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 323,68 тенге за доллар США при объеме торгов 52 400 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 348,35 тенге за евро при объеме торгов 50 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4545 тенге за рубль при объеме торгов 79 700 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 322,92 тенге за доллар (-2,08 тенге), суммарный объем торгов - 104 300 тыс. USD (+2 300 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +5,0000 % годовых при объеме торгов 5 000 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,2087 % годовых при объеме торгов 759 500 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.