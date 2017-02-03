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Новости за сегодня

Разъяснение по норме о регистрации IMEI-кодов

 

Законом «О внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» (далее - Закон) от 22.12.2016 г. предусмотрено утверждение правил регистрации абонентских устройств подвижной сети.

В настоящее время образована рабочая группа по разработке соответствующих «Правил регистрации абонентских устройств подвижной сети», в которых будет отражена процедура регистрации IMEI-кодов абонентских устройств. В нее вошли представители Министерства информации и коммуникаций, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности, а также операторов сотовой связи и РГП «Государственная техническая служба».

Необходимо отметить, что в целях упрощения процесса регистрации планируется проведение процедуры регистрации без физического участия абонентов.

Кроме того, создание единой базы IMEI-кодов не требует привлечения финансовых средств из государственного бюджета.

В целом, данная мера позволит сократить ввоз контрафактных устройств и эффективно бороться с кражей сотовых телефонов.

 

3 февраля 2017, 15:48
Источник, интернет-ресурс: Министерство информации и коммуникации РК

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