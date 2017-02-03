В дирекции Универсиады рассказали о состоянии госпитализированного спортсмена

Сейчас он неплохо себя чувствует и находится под наблюдением врачей.

Директор дирекции Универсиады-2017 на встрече с журналистами рассказал о том, как чувствует себя украинский спортсмен, получивший травму во время соревнований , передает корреспондент , передает корреспондент BNews.kz





«Действительно, во время Универсиады один из участников из Украины по сноуборду получил травму. Мы уделили большое внимание медицинской составляющей во время подготовки к Играм. Универсиада – это особенная категория соревнования. Все участники - спортсмены переходного возраста, которые предрасположены большим рискам. Студенческий спорт наиболее травмоопасен, поэтому произошел такой случай. Однако напомню, спортсмен в течение 40 минут был доставлен в городскую больницу на вертолете. Сейчас он неплохо себя чувствует и находится под наблюдением врачей», - прокомментировал Нуров.

Между тем еще один сотрудник FISU также был доставлен в больницу. Об этом сообщалось ранее.





«Еще члену FISU также стало плохо, он почувствовал недомогание в области сердца и был госпитализирован. Сейчас он находится под наблюдением врачей в городском кардиологическом центре. Нужно понимать, что Универсиада - это большая работа, у всех работников напряженный график работы, они проводят семинары, тренинги. Перепады высот более 1000 метров, конечно, накладывают отпечаток на самочувствии, но это спорт. А наш сотрудник, как почувствует себя лучше, продолжит работу», - сказал Нуров.





Кроме того, Наиль Нуров рассказал журналистам, что сегодня состоялись похороны ранее погибшего сотрудника КМЛТ «Сункар» . Бауржан Рафиков страдал сердечной недостаточностью, мужчина проработал на объекте Универсиады не больше месяца.





«Сегодня мы похоронили нашего коллегу, как вы знаете, погиб он несколько дней назад. Он работал ассистентом менеджера «Сункар» с начала января. Бауржан страдал сердечной недостаточностью, поэтому случилась такая трагедия. Дирекция взяла расходы по погребении материальной поддержке родных и близких погибшего», - отметил Наиль Нуров.