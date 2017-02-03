Каким будет закрытие Универсиады-2017

Одним из интересных моментов будет визитная карточка Красноярска – города, который примет у нас эстафету следующих Игр.

Глава Дирекции по подготовке и проведению Универсиады-2017 Наиль Нуров рассказал, чего ожидать зрителям от предстоящей Церемонии закрытия Игр в Алматы.





- Сейчас идет очень активная подготовка, проходят репетиции, - отметил Наиль Нуров. - Церемония открытия стала одним из самых ярких и ключевых событий Универсиады. Мы общаемся с нашими гостями, спортсменами, тренерами, делегатами и получаем очень высокую оценку и восторженные отзывы. Сейчас повышено внимание к церемонии закрытия и это оправдано. Готовится очень хороший, интересный праздник. Хочу предупредить, что это будет больше спортивный праздник, ориентированный на спортсменов. Будет насыщенная протокольная часть.





Также на пресс-конференции было сказано, что Церемония закрытия Игр по времени будет значительно короче, чем Церемония открытия, и продлится не более 1,5 часов.





- Приоткрою завесу тайны предстоящей Церемонии. Одним из интересных моментов будет визитная карточка Красноярска – города, который примет у нас эстафету следующих Игр. Приезжает большая делегация из Красноярска, руководство города и большая творческая группа.





Церемония закрытия студенческих Игр состоится 8 февраля в 19:00 на «Алматы Арене». Доставка зрителей на объект будет осуществляться так же как и на Церемонию открытия с двух точек – с Центрального стадиона и площади КБТУ.



